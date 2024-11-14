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00:37, 14 ноября 2024

Боец из Дербента убит в военной операции

Мемориальная доска Руслану Ибрагимову. Стоп-кадр видео из Telegram-канала главы Дербента от 13.11.24, https://t.me/glavaderbenta/425

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Ибрагимов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1100 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 ноября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1099 бойцов из Дагестана.

На фасаде дома по ул. Г. Садыкова, 20 прошло открытие мемориальной доски Руслану Ибрагимову, убитому в военной операции на Украине. Он участвовал в боевых действиях с февраля 2022 года, После ранения в 2023 году и реабилитации Руслан вновь вернулся на фронт и продолжил службу в Донецкой народной республике в городе Артемовске. Убит 11 апреля 2024 года, ему было 25 лет, сообщил 13 ноября в своем Telegram-канале глава Дербента Ахмед Кулиев. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1100 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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