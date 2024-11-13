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11:23, 13 ноября 2024

Волгоградские врачи скорой помощи пожаловались на урезание зарплат

Машина скорой помощи. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волгограде врачи скорой помощи начали массово увольняться после того, как несколько месяцев получали уменьшенную почти на треть заработную плату.

По словам врачей, несколько месяцев они получают только оклад без стимулирующих выплат.

"Зарплата стала маленькой. Убрали стимулирующие выплаты. Получается, что я, как и мои коллеги, получаем практически одни «голые» оклады, — рассказал врач скорой медицинской помощи одной из подстанций Волгограда. — И это длится уже на протяжении 4-5 месяцев. Сначала говорили, мол, подождите месяц. Шел второй, третий месяц, а до сих пор ничего не изменилось. Зарплата благодаря приказам нашего президента повышается, а по факту заработано оказывается всё меньше и меньше. Многие по этой причине уволились".

Наиболее сложная ситуация уже сложилась в Кировском районе Волгограда, где на смену теперь выезжает 1-2 машины скорой помощи, пишет сегодня V1.RU в публикации "В Волгограде врачи скорой помощи возмутились урезанными зарплатами. Сотрудники начали увольняться".

"Сотрудников мало, а вызовов много. Люди ждут часами, пока к ним скорая приедет. Это не вина сотрудников, а просто потому, что некому к ним ехать, — цитирует издание работника СМП. — Люди физически уже не «вывозят». Старшее поколение ушло на заслуженный отдых. Остались те, кому скоро на пенсию, или те, кто слишком любит свою работу. А молодые понимают, что лучше уйти в частные организации и там зарабатывать. Условно, я еще недавно получал в районе 30 тысяч, а сейчас мне приходит около 18 тысяч. Как на такие деньги жить?".

Подобная ситуация, по данным источника, сложилась и в городе Волжском. Там у врачей скорой помощи увеличился оклад, но из-за урезанных стимулирующих выплат общая сумма зарплаты стала меньше. "Денег стало меньше и меньше чувствительно. Если раньше у меня к дню следующей зарплаты хотя бы пара тысяч рублей оставалась, то сейчас, при том же уровне жизни, их уже нет, — приводит издания слова волжского врача. — Это же были стимулирующие выплаты. Каждый месяц это разная сумма, которая распределялась между работниками. Оклад у нас увеличился, и, если бы стимулирующие остались на том же уровне, мы были бы счастливы. Но стимулирующие урезали. Когда нам говорят, что подняли оклад, мы уже не радуемся. Знаем, что урежут что-то другое. И очень много людей уходит. Соответственно, нагрузка увеличивается. Приходится работать за троих за ту же зарплату. Никто не выдержит такое".

В аппарате губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова ситуацию с урезанием стимулирующих выплат работникам скорой помощи изданию не прокомментировали.

"Да, это действительно так. Официально в этом году два раза оклад поднимали, при этом урезали другие выплаты... Это касается не только скоропомощников, у прочего персонала в гузах такая же фигня. Зачем кричать на всю страну, что зарплаты повышают, когда получается совсем наоборот?", - прокомментировала публикацию издания пользовfтель polinna.

"Такое происходит не только в Волгограде, но и по всей области", - отметил в комментариях пользователь Гость.

"Увольняются не только врачи скорой, стационаров, но и медики работники учреждений социального обслуживания массово уйдут так как заработная плата нищенская, больные и люди требующие ухода останутся бесхозными", - пишет другой комментатор.

"К соседу скорая помощь ехала шесть часов", - делится наблюдением о проблемах в скорой другой неназванный пользователь.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что летом 2023 года в прессе был озвучен конфликт водителей машин скорой помощи с руководством райбольницы в городе Гулькевичи Краснодарского края. Водители пожаловались на низкие зарплаты. Руководство больницы согласилось повысить им зарплату после того, как несколько человек уволилось. Глава региона через год, в октябре 2024 года, заявил, что водители скорой помощи региона будут ежемесячно получать надбавку к зарплате в пять тысяч рублей, но на фоне этого им срезали стимулирующие выплаты, а саму зарплату не поднимали более года, рассказали водители.

К сентябрю 2024 года в астраханских больницах нехватка водителей скорой помощи приблизилась к критической отметке, поскольку они увольняются из-за низких зарплат, сообщил лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов. Он отметил, что профсоюз обратился к властям с просьбой повысить зарплаты.

В апреле сотрудники скорой помощи в Донецке Ростовской области пожаловались в видеообращении к Путину, что в отличие от других медработников не получают дополнительные соцвыплаты, и попросили вмешаться в ситуацию.

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Автор: "Кавказский узел"

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