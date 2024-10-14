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06:37, 14 октября 2024

Губернаторские доплаты не решили проблем водителей скорой помощи на Кубани

Машины скорой помощи на территории райбольницы в Гулькевичах. Стоп-кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=2teRPfbwsQA

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что водители скорой помощи региона будут ежемесячно получать надбавку к зарплате в пять тысяч рублей, но на фоне этого им срезали стимулирующие выплаты, а саму зарплату не поднимали более года, рассказали водители.

Как информировал "Кавказский узел", летом 2023 года в прессе был опубликован конфликт водителей машин скорой помощи с руководством райбольницы в городе Гулькевичи Краснодарского края. Водители пожаловались на низкие зарплаты. Руководство больницы согласилось повысить им зарплату после того, как несколько человек уволилось. Администрация учреждения также пообещала выдать форму.

В Краснодарском крае водители скорой помощи с октября текущего года начнут получать ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей в качестве меры поддержки. Надбавку получат более 1800 работников, сообщил 8 октября губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Сумма надбавки к зарплате водителей скорой помощи, которую озвучил губернатор Вениамин Кондратьев, является незначительной, заявил водитель скорой помощи больницы в Гулькевичах Юрий Черненко.

После того, как водителям скорой помощи больницы в Гулькевичах подвысили зарплату летом 2023 года, затем ее больше не повышали, пояснил он. "Нам подняли зарплаты год назад, но за счет стимулирующих выплат. А с 1 января, после того как подняли оклад, срезали стимулирующие, и таким образом, реального повышения не было. Премий у нас как не было, так и нет. А теперь исчезли и стимулирующие надбавки", – сказал Черненко корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, это привело к массовому увольнению водителей. "Сейчас кроме меня остались еще буквально два-три человека из старого состава – все пенсионеры. Остальные – новички, которые этой проблемой не интересуются", – пояснил Черненко.

Единственной сферой, в которой, по его словам, произошли позитивные изменения, стала ситуация с формой и ремонтом машин. "Нам выдали спецодежду – даже ботинки и фуражки. И с ремонтом машин ситуация наладилась – по крайней мере запчасти нам привозят", – отметил водитель.

Предложенная губернатором надбавка не решает проблему, заявил на условиях анонимности активист кубанского отделения КПРФ. "Если бы такие надбавки шли раз в два месяца, это было бы реально действенно, чем раз в году. Конечно пять тысяч рублей лучше, чем ничего. Но решает ли эта надбавка сущность проблемы? Нет, не решает, особенно на фоне инфляции, которая по оценкам экспертов уже достигает двузначных цифр", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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