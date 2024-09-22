Астраханские водители скорой помощи потребовали повышения зарплат

22 сентября 2024, 10:21

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В астраханских больницах нехватка водителей скорой помощи приблизилась к критической отметке, поскольку они увольняются из-за низких зарплат, сообщил лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов. Он отметил, что профсоюз обратился к властям с просьбой повысить зарплаты.

Как информировал "Кавказский узел", астраханские водители скорой помощи неоднократно жаловались на низкие зарплаты и неудовлетворительные условия труда. Так, 27 октября 2023 года водители машин скорой помощи из Ахтубинска, Харабали, а также Енотаевского, Икрянинского и Лиманского районов направили губернатору Астраханской области обращение с просьбой повысить им зарплату. 3 февраля текущего года стало известно, что власти повысили им зарплаты на 40 процентов.

От водителей скорой помощи в Астраханской области вновь поступают жалобы на неудовлетворительный уровень зарплат. В медицинских учреждениях региона возникла нехватка водителей машин скорой помощи. В частности, такая проблема наблюдается в Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи (ЦМК и СМП) в Астрахани, сообщил лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов.

Он уточнил, что некоторое время назад он по этому вопросу был на приеме у депутата Госдумы Леонида Огуля, во время которого подробно разъяснил депутату ситуацию и предложил пути решения проблемы.

"Тема нехватки рабочего персонала (автослесари и водители) в ГБУЗ АО "ЦМК и СМП" действительно имеет место и откровенно говоря приближается к критической ситуации", – написал Адельшинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что власти пытаются решить проблему с нехваткой водителей скорой помощи, размещая объявления об открытых вакансиях. "Объявлениями проблему не решить. Время идёт, впереди зима, а значит период эпидемий. Необходима мотивация для работы, а это достойная заработная плата, которая привлечёт специалистов и не даст уволиться последним оставшимся", – отметил Адельшинов.

Этот пост на странице Адельшинова, на которую подписаны 2268 пользователей, на 10.15 мск 22 сентября набрал 29 отметок с реакцией пользователей и семь комментариев.

"Водителям выгодней пойти работать на автобус по маршруту. Заработок будет в 1,5 раза больше, как минимум. Единственный выход – поднять зарплату до 50 000 рублей", – написал Владимир Попов.

"Владимир, там даже в два раза. Там [на скорой] 30 тысяч, а автобус 60 тысяч точно есть", – ответил ему Эльдар Джадраев.

На 10.15 мск на сайте Минздрава Астраханской области и администрации Астраханской области нет комментариев относительно жалобы водителей скорой помощи на низкие зарплаты.

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