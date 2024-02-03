Астраханские водители скорой помощи добились повышения зарплат

03 февраля 2024, 07:34

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Власти повысили на 40 процентов зарплаты водителям скорой помощи Енотаевской ЦРБ после того, как активисты направили жалобы президенту России Владимиру Путину. Власти слышат требования водителей скорой помощи, только если они выступают коллективно. Все больше водителей из-за этого вступает в профессиональное объединение, отметили в независимом профсоюзе медработников "Действие".

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября 2023 года водители машин скорой помощи из Ахтубинска, Харабали, а также Енотаевского, Икрянинского и Лиманского районов направили губернатору Астраханской области обращение с просьбой повысить им зарплату. 2 декабря 2023 года стало известно, что повышения зарплаты удалось добиться только водителям скорой помощи в Астрахани. В районах Астраханской области, где водители не проводили акций протеста, зарплата осталась прежней, что привело к увольнениям работников, рассказали в независимом профсоюзе медработников "Действие".

Водителям повысили зарплаты после коллективных обращений к президенту

Зарплата водителей машин скорой помощи Енотаевской центральной районной больницы увеличена с 18 тысяч рублей до 24-26 тысяч рублей, сообщил депутат Астраханской областной думы Олег Шеин.

Зарплаты увеличились на 30-40% и это идет как доплата за безаварийную езду. Разница 24 или 26 тысяч возможно связана с тем, что есть погрешности в части безаварийной езды, либо с тем, что кто-то перерабатывает, пояснил Шеин. Он отметил, что повышение зарплат водителям скорой помощи – это пока единственный положительный результат в Астраханской области, хотя повысить зарплаты требовали водители скорой помощи нескольких районных больниц.

По словам Шеина, заработные платы водителей в медицинских учреждениях никак не регулируются, они не считаются медицинскими работниками, поэтому майские указы президента на них не распространяются. Зарплаты водителей устанавливаются главврачами соответствующих больниц, исходя из их представлений о рынке и из их возможностей, пояснил депутат.

В так называемых майских указах, которые были подписаны президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года, указаны целевые показатели зарплат для 12 категорий бюджетников. Согласно им, оплата труда младшего и среднего медперсонала должна достигать уровня средней зарплаты по региону, отметили 26 апреля 2023 года "Ведомости".

В Астрахани повышения зарплат водителям удается добиваться только через общественные объединения, в частности – через действующий в регионе независимый профсоюз медицинских работников "Действие", отметил Шеин. "Кампания за повышение заработных плат водителям стартовала прошлой зимой и в рамках города оказалась успешной – зарплаты водителям увеличили на 40%", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Формально решения (о повышении зарплат водителям) принимают главврачи, но фактически это деньги, которые спускаются из регионального бюджета. В общей сложности, благодаря тем действиям, которые были предприняты, а я лично, в том числе, не раз поднимал этот вопрос в областной думе, финансирование астраханского здравоохранения в этой части было увеличено на 70 миллионов рублей", – пояснил депутат.

Начальство водителей не пожелало вступать с ними в конфронтацию

Повышение зарплат водителям Енотаевской ЦРБ стало "единственным разумным решением работодателя", заявил координатор профсоюза "Действие" в Астраханской области, председатель первичной профсоюзной организации в астраханском Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи Наиль Адельшинов. "Руководство пошло навстречу, с водителями подписали дополнительные соглашения, повышающие зарплату на 30-40%", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что в Енотаевской ЦРБ ячейка профсоюза была создана осенью 2023 года. По мнению Адельшинова, чем выше активность работников, тем больше шансов на успех. Так, в Астрахани кампания за повышение зарплат водителям скорой помощи началась год назад, в январе-феврале, и уже к лету 2023 года цель была достигнута. "Практически все водители (в Астрахани) вошли в профсоюз, и мы были услышаны. Мы записывали видеообращения, писали обращения в Минздрав, руководству области, собирали подписи, провели несколько собраний, привлекали депутатов. Это происходило на фоне оттока кадров, потому что многие не верили, что зарплаты поднимут. Поначалу власти не хотели идти нам навстречу, но потом все-таки выделили дополнительные средства на зарплату водителей, летом подняли на 10 тысяч рублей, но к сожалению, районных водителей это не коснулось. Хотя у них нагрузка высокая, дальность большая, они по 300-400 километров наматывают. Иногда приходится с района везти (пациентов) в город, это очень тяжело. Но не все сельские водители нас поддержали", – сказал Адельшинов.

Если бы все сельские водители поддержали действия профсоюза, то результаты были бы быстрее и лучше, считает он. "У городских же получилось, когда они сплотились. Ряд районов – Харабали, Лиман, Икрянинский, Ахтубинский и Енотаевский районы – действуют достаточно активно, водители более-менее включились там. Но пока результат есть только в Енотаевке. Работодатель, Енотаевская районная больница, поступил разумно, не стал идти против профсоюза, понял, что, действительно, 17,5 тысяч – это не зарплата, и на 30-40% от оклада им подняли", – сказал Адельшинов.

Он отметил, что эффект возымели также обращения на прямую линию президента России Владимира Путина, которая прошла в декабре 2023 года. Тогда профсоюзные активисты отправляли на прямую линию сообщения, вопросы, касающиеся зарплат водителей скорой помощи. Это делали, в том числе, и енотаевцы. "И, хотя наш вопрос и не был озвучен на прямой линии, буквально на этой неделе астраханский Минздрав стал всех обзванивать, они готовят ответы на эти обращения", – рассказал лидер астраханского отделения профсоюза "Действие".

"Дело не сдвинется, пока все водители не будут заинтересованы этой темой, и не будут защищать свои трудовые права", – заключил он.

Ахтубинские водители скорой помощи заявили о готовности вступить в профсоюз

Наиль Адельшинов отметил, что водители Енотаевской ЦРБ довольны повышением зарплат. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями самих водителей.

Решение руководства Енотаевской ЦРБ повысить зарплаты водителям скорой помощи воодушевляет, заявил водитель Ахтубинской ЦРБ Амангельды. Он уточнил, что работает не на скорой помощи, а по поликлиникам – возит по вызовам врачей и неотложку.

Амангельды отметил, что в Ахтубинске открытие ячейки профсоюза "Действие" планируется в ближайшее время. "Документы уже готовы. В декабре они нам пришли из Москвы, осталось только уведомить руководство ЦРБ, но председатель ячейки этого пока не сделал", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В Ахтубинской ЦРБ порядка 15 человек готовы стать членами профсоюза, люди спрашивают, интересуются, добавил Амангельды.

Он отметил, что получает низкую зарплату. "У нас только МРОТ, 16 242 рубля, из этого вычтите подоходный налог, минус алименты. Лично я получаю в итоге 10 400 в месяц. Как можно прожить на такую зарплату?" – задался вопросом водитель.

В октябре 2023 года в Ахтубинской ЦРБ назначили нового главврача. "Когда он начал работать, я как раз получил зарплату, 10 числа, и пошел сразу к нему познакомиться. Показал ему, сколько получил, вынул из кармана эту мелочь. Спросил, как мне на это прожить 14 дней, до аванса, тут даже на один раз в магазин сходить не хватит. Он вызвал экономиста, а та пришла и говорит: "Если вы хотите хорошо зарабатывать, учитесь на финансиста или на экономиста". Я эти ее слова хорошо запомнил. Главврач на это никак не отреагировал, сказал, что он только встал в колею, только вышел на работу, всех дел не знает. И вот уже февраль – пока ничего не изменилось", – рассказал Амангельды.

Он так же, как и другие профсоюзные активисты в Астраханской области, в декабре 2023 года отправлял сообщения на прямую линию Путина. "На днях мне позвонили из Минздрава Астраханской области, спрашивали, в чем заключается наша проблема. Я ей (сотруднице Минздрава) всё это рассказал. Она сказала, что запросила в нашей ЦРБ сведения, данные по нашим зарплатам, проверит и свяжется, мол. Надеюсь, будут какие-то подвижки. Но если они ничего не решат, то будем искать способы добиться повышения зарплат в рамках своей профсоюзной деятельности", – заключил водитель.

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