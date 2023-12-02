Водители скорой помощи из сел под Астраханью остались без повышения зарплат

02 декабря 2023, 00:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Независимый профсоюз медработников "Действие" смог добиться повышения зарплат водителей скорой в Астрахани, но в районах области, где водители не устраивали протестных акций, зарплаты остались на прежнем уровне, что привело к увольнениям работников, рассказали члены профсоюза. Власти не идут на контакт с профсоюзами, отметил депутат областной думы Олег Шеин.

Как писал "Кавказский узел",27 октября водители машин скорой помощи из Ахтубинска, Харабали, а также Енотаевского, Икрянинского и Лиманского районов направили губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину обращение с просьбой повысить им зарплату. В сравнении с прошлым годом зарплата астраханских водителей машин скорой помощи увеличилась на 19 процентов и составляет почти 29 тысяч рублей, заявил в ответ Минздрав Астраханской области. Профсоюз работников здравоохранения "Действие" возразил, что после вычета налогов водители скорой помощи в районных больницах получают по 18 тысяч рублей.

Координатор профсоюза "Действие", входящего в Конфедерацию труда России, Наиль Адельшинов, назвал полученный ответ властей в том числе регионального Минздрава,"отпиской". Зарплаты водителям скорой помощи в Астрахани были повышены до 30 тысяч рублей – это, по его словам, приемлемый уровень.

Размеры же зарплат большинства водителей скорой помощи в районах региона остались прежними. В то время как чиновники областного Минздрава заявили о полном решении проблемы – якобы зарплата водителей скорых в районах достигла 27 тысяч рублей. Такую позицию областных властей Наиль Адельшинов назвал "лукавством". По словам профсоюзного лидера, водители скорых в районах получают от 17400 до 18 тысяч рублей в месяц. "Если бы 27 тысяч рублей получали, тогда вопросов бы никаких не было. Всех бы такая зарплата устроила", - заявил Наиль Адельшинов.

По его мнению, пойти на уступки власти заставила активная позиция водителей скорой медпомощи в областном центре, многие из которых являются членами профсоюза "Действие", заставила власти пойти на уступки. Пассивность же большинства водителей в районах, их нежелание вступить в борьбу в тяжелый для профсоюза зимний период, "привела к такому плачевному результату". "Ни с чем водители районных скорых остались. Районные водители к нашей акции не присоединились. Хотя зимой их поддержка была очень нужна. Прессовали нас тогда. Они думали, что в городе поднимут зарплату, и им тоже . Кто боролся, тот и получил. А там, в районах, сейчас те, кто против – увольняются, и все. Пассивный протест. Борьба нелегкая, нужно терпение. Результат сразу получить не получается", - рассказал Наиль.

Ответ губернатора на коллективное обращение водителей скорой помощи членов профсоюза «Действие» не удовлетворил, отметил он. Борьба будет продолжена, в частности, профсоюз "Действие" планирует организовать массовые обращения на Прямую линию с президентом, которая состоится 14 декабря.

"Начнем массово обращаться. Все на одну тему. Если несколько тысяч таких обращений будет, может, пробьемся в эфир. Такой опыт уже был. Надо сплотиться. Если не получится, будем другие методы использовать. Какие? Пока не могу сказать. Если ничего не делать, результата не будет", - сказал Наиль Адельшинов.

"Нас за людей не считают", - возмутился в беседе с корреспондентом член профсоюза "Действие", водитель автомобиля скорой медпомощи Ахтубинского отделения скорой медицинской помощи Зубайра Вагатов.

Он рассказал, что у него четверо малолетних детей. На иждивении мама-инвалид первой группы, в семье живет сестра. Супруга сейчас находится в декретном отпуске. Семья проживает на чабанской точке в 15 километрах от Ахтубинска. Все они живут сейчас на зарплату Зубайры, которая не превышает 18 тысяч рублей. "Если бы не овцы, не хозяйство, я не знаю, как бы мы выживали", - сказал многодетный отец.

Вагатов сообщил, что о повышении заработной платы водителям скорой помощи в их учреждении речи нет. Руководство обещало только премировать трех человек в месяц. Премия составит 10% от оклада. Сейчас в его коллективе работают 25 водителей скорой помощи и семь работников гаража. "Проблема низких зарплат не решена. Больше половины водителей руки опустили. Начали увольняться. Из гаража трое водителей ушло. И со скорой увольняется сейчас человек. С главврачом говорили. Он пытается разобраться. Давление было. Вызывали, ругались. Главврач подписывает бумаги, экономист не пропускает", - рассказал Зубайра Вагатов.

Несколько лучше ситуация в Енотаевском отделении скорой медицинской помощи. Здесь руководство учреждения заключило с 18 водителями дополнительное соглашение, в результате чего два последних месяца водители получали зарплату в размере 28 тысяч рублей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член профсоюза "Действие", водитель скорой медпомощи Сергей Петриченко. "Надолго ли? Боюсь, это временная мера. Накал утихнет, и опять к старым зарплатам вернемся. От губернатора хотелось бы услышать точный приказ, чтобы они уже не могли ничего поменять. Чтобы стабильность была", - сказал в телефонном разговоре корреспонденту член профсоюза "Действие", водитель автомобиля скорой медпомощи Сергей Петриченко.

Петриченко - многодетный отец, воспитывает троих детей. Супруга работает в том же учреждении что и он – в инфекционном отделении. До заключения допсоглашения Сергей получал в среднем 18 тысяч рублей в месяц. Гаражные же рабочие, по его словам, имели зарплату еще ниже - 15 тысяч рублей. "Как жить на эти деньги, непонятно. После всех обязательных выплат в кошельке оставалось не больше четырех тысяч рублей. Хозяйствп своего нет. Дополнительных финансовых вливаний в семейный бюджет не имеем", - рассказал Сергей.

Зубайра Вагатов и Сергей Петриченко рассказали, что будут и дальше поддерживать все действия своего профсоюза в этой борьбе.

После смены руководства Астраханской области "оказались полностью разрушены системы коммуникаций между региональной властью и населением", отметил депутат Астраханской областной думы, вице-президент конфедерации труда России Олег Шеин. "Раньше, при старой власти, у нас работали общественные советы при министерствах и ведомствах. И это были не формальные структуры. Там были активисты, представители независимых профсоюзов. Живо проходили обсуждения, вырабатывались решения, которые подчас вынуждали чиновников работать эффективно. Сейчас это все ликвидировано. И вместо коммуникаций мы видим истории, когда нам вещают", - сказал Олег Шеин.

Шеин рассказал, что внимательно отслеживает борьбу независимого профсоюза "Действие", который с зимы 2023 года проводит кампанию по повышению заработной платы. "Независимый профсоюз "Действие" проводил массовые собрания. В Астрахани они добились результата. Но ни разу представителей профсоюза и работников не приглашали ни на какое совещание, ни в Минздрав, ни в администрацию области. С ними никто не встречался вообще. Это были какие-то междусобойчики в администрации, а потом мы видели некие релизы", - рассказал Олег Шеин.

Та же "административная глухота" распространялась, по словам Олега Шеина, и на районы области, где также проходили собрания и писались коллективные обращения. "Людей никто никуда не приглашал, никто их не слушал. Чиновники администраций между собой посовещались, попиарились на телевидении – типа мы обсуждали зарплаты водителей скорой помощи - после этого выпустили пресс-релиз. Дали цифру, которую трудно проверить. Руководство области в диалог с людьми не вступает", - заявил Олег Шеин.

"Кавказский узел" также писал, что 21 октября астраханские водители скорой помощи пожаловались на задержки с оплатой ремонта автомобилей и на отсутствие спецодежды. В Ахтубинской и Енотаевской районных больницах водители машин скорой помощи вынуждены по выходным самостоятельно их ремонтировать, заявили они.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.