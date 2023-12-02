Скорая помощь в Астрахани. Стоп-кадр видео "Россия-1" от 16.12.22, https://www.youtube.com/watch?v=j72EGSwob6o&t=126s

02 декабря 2023, 00:24

Водители скорой помощи из сел под Астраханью остались без повышения зарплат

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Независимый профсоюз медработников "Действие" смог добиться повышения зарплат водителей скорой в Астрахани, но в районах области, где водители не устраивали протестных акций, зарплаты остались на прежнем уровне, что привело к увольнениям работников, рассказали члены профсоюза. Власти не идут на контакт с профсоюзами, отметил депутат областной думы Олег Шеин.

Как писал "Кавказский узел",27 октября водители машин скорой помощи из Ахтубинска, Харабали, а также Енотаевского, Икрянинского и Лиманского районов направили губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину обращение с просьбой повысить им зарплату. В сравнении с прошлым годом зарплата астраханских водителей машин скорой помощи увеличилась на 19 процентов и составляет почти 29 тысяч рублей, заявил в ответ Минздрав Астраханской области. Профсоюз работников здравоохранения "Действие" возразил, что после вычета налогов водители скорой помощи в районных больницах получают по 18 тысяч рублей.

Координатор профсоюза "Действие", входящего в Конфедерацию труда России, Наиль Адельшинов, назвал полученный ответ властей в том числе регионального Минздрава,"отпиской". Зарплаты водителям скорой помощи в Астрахани были повышены до 30 тысяч рублей – это, по его словам, приемлемый уровень.

Размеры же зарплат большинства водителей скорой помощи в районах региона остались прежними. В то время как чиновники областного Минздрава заявили о полном решении проблемы – якобы зарплата водителей скорых в районах достигла 27 тысяч рублей. Такую позицию областных властей Наиль Адельшинов назвал "лукавством". По словам профсоюзного лидера, водители скорых в районах получают от 17400 до 18 тысяч рублей в месяц. "Если бы 27 тысяч рублей получали, тогда вопросов бы никаких не было. Всех бы такая зарплата устроила", - заявил Наиль Адельшинов.

По его мнению, пойти на уступки власти заставила активная позиция водителей скорой медпомощи в областном центре, многие из которых являются членами профсоюза "Действие", заставила власти пойти на уступки. Пассивность же большинства водителей в районах, их нежелание вступить в борьбу в тяжелый для профсоюза зимний период, "привела к такому плачевному результату". "Ни с чем водители районных скорых остались. Районные водители к нашей акции не присоединились. Хотя зимой их поддержка была очень нужна. Прессовали нас тогда. Они думали, что в городе поднимут зарплату, и им тоже . Кто боролся, тот и получил. А там, в районах, сейчас те, кто против – увольняются, и все. Пассивный протест. Борьба нелегкая, нужно терпение. Результат сразу получить не получается", - рассказал Наиль.

Ответ губернатора на коллективное обращение водителей скорой помощи членов профсоюза «Действие» не удовлетворил, отметил он. Борьба будет продолжена, в частности, профсоюз "Действие" планирует организовать массовые обращения на Прямую линию с президентом, которая состоится 14 декабря.

"Начнем массово обращаться. Все на одну тему. Если несколько тысяч таких обращений будет, может, пробьемся в эфир. Такой опыт уже был. Надо сплотиться. Если не получится, будем другие методы использовать. Какие? Пока не могу сказать. Если ничего не делать, результата не будет", - сказал Наиль Адельшинов.

"Нас за людей не считают", - возмутился в беседе с корреспондентом член профсоюза "Действие", водитель автомобиля скорой медпомощи Ахтубинского отделения скорой медицинской помощи Зубайра Вагатов.

Он рассказал, что у него четверо малолетних детей. На иждивении мама-инвалид первой группы, в семье живет сестра. Супруга сейчас находится в декретном отпуске. Семья проживает на чабанской точке в 15 километрах от Ахтубинска. Все они живут сейчас на зарплату Зубайры, которая не превышает 18 тысяч рублей. "Если бы не овцы, не хозяйство, я не знаю, как бы мы выживали", - сказал многодетный отец.

Вагатов сообщил, что о повышении заработной платы водителям скорой помощи в их учреждении речи нет. Руководство обещало только премировать трех человек в месяц. Премия составит 10% от оклада. Сейчас в его коллективе работают 25 водителей скорой помощи и семь работников гаража. "Проблема низких зарплат не решена. Больше половины водителей руки опустили. Начали увольняться. Из гаража трое водителей ушло. И со скорой увольняется сейчас человек. С главврачом говорили. Он пытается разобраться. Давление было. Вызывали, ругались. Главврач подписывает бумаги, экономист не пропускает", - рассказал Зубайра Вагатов.

Несколько лучше ситуация в Енотаевском отделении скорой медицинской помощи. Здесь руководство учреждения заключило с 18 водителями дополнительное соглашение, в результате чего два последних месяца водители получали зарплату в размере 28 тысяч рублей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член профсоюза "Действие", водитель скорой медпомощи Сергей Петриченко. "Надолго ли? Боюсь, это временная мера. Накал утихнет, и опять к старым зарплатам вернемся. От губернатора хотелось бы услышать точный приказ, чтобы они уже не могли ничего поменять. Чтобы стабильность была", - сказал в телефонном разговоре корреспонденту член профсоюза "Действие", водитель автомобиля скорой медпомощи Сергей Петриченко.

Петриченко - многодетный отец, воспитывает троих детей. Супруга работает в том же учреждении что и он – в инфекционном отделении. До заключения допсоглашения Сергей получал в среднем 18 тысяч рублей в месяц. Гаражные же рабочие, по его словам, имели зарплату еще ниже - 15 тысяч рублей. "Как жить на эти деньги, непонятно. После всех обязательных выплат в кошельке оставалось не больше четырех тысяч рублей. Хозяйствп своего нет. Дополнительных финансовых вливаний в семейный бюджет не имеем", - рассказал Сергей.

Зубайра Вагатов и Сергей Петриченко рассказали, что будут и дальше поддерживать все действия своего профсоюза в этой борьбе.

После смены руководства Астраханской области "оказались полностью разрушены системы коммуникаций между региональной властью и населением", отметил депутат Астраханской областной думы, вице-президент конфедерации труда России Олег Шеин. "Раньше, при старой власти, у нас работали общественные советы при министерствах и ведомствах. И это были не формальные структуры. Там были активисты, представители независимых профсоюзов. Живо проходили обсуждения, вырабатывались решения, которые подчас вынуждали чиновников работать эффективно. Сейчас это все ликвидировано. И вместо коммуникаций мы видим истории, когда нам вещают", - сказал Олег Шеин.

Шеин рассказал, что внимательно отслеживает борьбу независимого профсоюза "Действие", который с зимы 2023 года проводит кампанию по повышению заработной платы. "Независимый профсоюз "Действие" проводил массовые собрания. В Астрахани они добились результата. Но ни разу представителей профсоюза и работников не приглашали ни на какое совещание, ни в Минздрав, ни в администрацию области. С ними никто не встречался вообще. Это были какие-то междусобойчики в администрации, а потом мы видели некие релизы", - рассказал Олег Шеин.

Та же "административная глухота" распространялась, по словам Олега Шеина, и на районы области, где также проходили собрания и писались коллективные обращения. "Людей никто никуда не приглашал, никто их не слушал. Чиновники администраций между собой посовещались, попиарились на телевидении – типа мы обсуждали зарплаты водителей скорой помощи - после этого выпустили пресс-релиз. Дали цифру, которую трудно проверить. Руководство области в диалог с людьми не вступает", - заявил Олег Шеин.

"Кавказский узел" также писал, что 21 октября астраханские водители скорой помощи пожаловались на задержки с оплатой ремонта автомобилей и на отсутствие спецодежды. В Ахтубинской и Енотаевской районных больницах водители машин скорой помощи вынуждены по выходным самостоятельно их ремонтировать, заявили они.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители Астрахани пожаловались на плохие условия в больнице", "Сельчане в Астраханской области пожаловались на проблему с больницей", "Пациенты пожаловались на условия в астраханском тубдиспансере".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 декабря 2023, 23:27

01 декабря 2023, 22:34

  • Демонстранты в Ереване потребовали воссоединения Армении с Карабахом

    Участники митинга в Ереване потребовали выполнить постановление о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха. Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен рассматриваться с учетом невыполнения Азербайджаном своих обязательств и норм международного права, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

01 декабря 2023, 21:41

01 декабря 2023, 20:49

  • 1 Правозащитники раскритиковали поправки в Оборонный кодекс Грузии

    Поправки в Оборонный кодекс Грузии, которые лишают студентов отсрочки призыва в армию, вызвали критику оппозиции. Изменения кодекса были призваны устранить несовершенства закона, позволяющие уклониться от службы, но принятые поправки создают угрозу для гарантированных прав человека, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

01 декабря 2023, 19:59

  • Боец из Калмыкии погиб на Украине

    Виталий Санджиев погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Юстинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 51 военного из Калмыкии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи