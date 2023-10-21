Астраханские водители машин скорой помощи. Фото: Наиль Адельшинов https://vk.com/wall368809974_3245

21 октября 2023, 09:52

Астраханские водители скорой помощи пожаловались на нарушение трудовых прав

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ахтубинской и Енотаевской райбольницах водители машин скорой помощи вынуждены по выходным самостоятельно их ремонтировать. Кроме того в составе бригад скорой помощи в нарушение правил отсутствуют врачи, заявило астраханское отделение профсоюза работников здравоохранения "Действие".

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября водители машин скорой помощи в Енотаевском районе Астраханской области подготовили обращение к губернатору с просьбой повысить им зарплаты. Также они пожаловались на задержки с оплатой ремонта автомобилей и отсутствие спецодежды.

В больницах Ахтубинского и Енотаевского районов водители машин скорой помощи вынуждены самостоятельно в выходные дни делать их ремонт по той причине, что отсутствуют слесари, заявил лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов.

За эту работу водителям доплачивают только в Енотаевской районной больнице, в Ахтубинске оплату игнорируют, добавил он. "Также имеет место отсутствие оплаты за транспортировку пациентов, которым приходится осуществлять водителям", – написал Адельшинов 20 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Администрация больниц также нарушила приказ Минздрава России N388н "Об утверждении порядка оказания скорой медпомощи" от 20 июня 2013 года, заявил он. "На данный момент бригады скорой помощи города Ахтубинска, села Золотуха и села Болхуны укомплектованы только одним фельдшером. Что касается врачей – их просто нет", – отметил Адельшинов.

На 09.50 мск на сайте администраций Ахтубинского и Енотаевского районов, а также на сайте Минздрава Астраханской области нет комментариев относительно жалобы водителей скорой помощи на нарушение их трудовых прав.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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