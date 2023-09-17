Водители скорой помощи в Енотаевском районе пожаловались на условия труда

17 сентября 2023, 10:58

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Водители машин скорой помощи в Енотаевском районе Астраханской области подготовили обращение к губернатору с просьбой повысить им зарплаты. Также они пожаловались на задержки с оплатой ремонта автомобилей и отсутствие спецодежды.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее астраханские водители машин скорой помощи неоднократно жаловались на низкие зарплаты. Так, 2 февраля водители записали видеообращение к губернатору Астраханской области с требованием повысить им зарплату. Однако, но это требование осталось без ответа. 16 июля стало известно, что власти увеличили зарплаты водителям примерно на треть.

Водители машин скорой помощи центральной больницы Енотаевского района Астраханской области подготовили обращение на имя губернатора с просьбой повысить им заработные платы, сообщил минувшей ночью на своей странице в соцсети "ВКонтакте" лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов.

"Если будут увольняться водители, а за 17 000 рублей никто работать не придёт, районная скорая помощь просто встанет", – написал Адельшинов.

В другой публикации на своей странице в соцсети "ВКонтакте" он отметил, что водители скорой помощи Енотаевской ЦРБ за 12 часов работы проезжают около 800 километров.

"Помимо низкой оплаты труда <…> выезд скорой помощи на вызов происходит только одним фельдшером, причём и на врачебные вызова. <…> Спецодежду водители не получали лет 10 и даже более. По запчастям, если бывают сбои, то только из-за несвоевременной оплаты запчастей, в силу чего машины иногда простаивают. Ремонтом автомобилей скорой помощи кстати занимаются сами водители", – написал лидер астраханского отделения профсоюза "Действие".

На 10.50 мск на сайте губернатора Астраханской области, а также на сайте администрации Енотаевского района и Минздрава Астраханской области нет комментариев относительно требования водителей скорой помощи Енотавской ЦРБ повысить им зарплаты.

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