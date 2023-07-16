Астраханские водители скорой помощи добились повышения зарплат

16 июля 2023, 14:35

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Спустя почти полгода после того, как астраханские водители скорой помощи потребовали повысить им зарплаты, власти увеличили их уровень примерно на треть, сообщило астраханское отделение профсоюза работников здравоохранения "Действие".

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля астраханские водители скорой помощи потребовали повышения зарплат. Они заявили, что направила Минздраву Астраханской области требование об этом, но реакции не последовало. Водители пригрозили властям забастовкой, они записали видеообращение к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, а также пожаловались, что после этого отношение к ним со стороны руководства ухудшилось.

Власти Астраханской области повысили зарплаты водителям скорой помощи, сообщил лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов.

"Долгожданное повышение заработной платы водителям. <…> С твердой уверенностью могу сказать о сегодняшней заработной плате водителей ГБУЗ АО "ЦМК и СМП", которую получили в начале июля. Она составила за июнь месяц в среднем 30 тысяч рублей", – написал он 15 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Адельшинов уточнил, что ранее зарплата астраханских водителей скорой помощи в среднем составляла 22 тысячи рублей. Также он отметил, что пока водители добивались повышения зарплат, на них оказывалось давление.

"Много пришлось пережить. Был и прессинг, особенно после выступления в видеообращении губернатору Астраханской области, и оскорбления со стороны не верящих водителей, тянущих вниз остальных", – пояснил лидер профсоюза.

"Кавказский узел" также писал, что 7 декабря 2021 года стало известно, что астраханское отделение профсоюза "Действие" закупило партию электрошокеров для своих членов. Ими были оснащены бригады скорой помощи. Наиль Адельшинов тогда пояснил, что шокеры должны защитить медицинских работников от агрессивных бродячих собак и неадекватных пациентов.

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