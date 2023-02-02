Астраханские водители скорой помощи потребовали повышения зарплат

02 февраля 2023, 08:41

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Две недели назад Минздраву Астраханской области было направлено требование о повышении зарплат, и до сих пор оно не выполнено, заявили водители скорой помощи в видеообращении к губернатору Игорю Бабушкину. Они призвали губернатора взять вопрос с индексацией их зарплат на личный контроль.

Водители машин скорой помощи в Астрахани записали видеообращение к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с требованием повысить им зарплаты.

Видеообращение водителей было опубликовано вечером 1 февраля в Instagram-паблике* astrakhan.online. На кадрах ролика показаны около двух десятков мужчин, которые стоят около здания. Позади них стоит машина скорой помощи.

"Прошло ровно две недели, официальных ответов от Минздрава и правительства Астраханской области нет. Мы выставили свое требование, нам нужна достойная зарплата. Все мы теперь действуем от лица профсоюзной организации", – сказал на видео один из водителей.

"Губернатор Бабушкин Игорь Юрьевич, вмешайтесь в ситуацию", – призвал другой водитель.

Затем все участники обращения сказали хором: "Мы будем идти до победы".

В описании к ролику сказано, что две недели назад астраханские водители скорой помощи провели собрание возле Центра медицины катастроф, требуя увеличить заработную плату. В тот же день на совещании регионального Минздрава было принято решение разработать предложения по индексации зарплаты водителей скорой помощи по всей Астраханской области.

"Судя по всему, самой индексации пока не случилось. Как утверждают водители, их зарплата до сих пор составляет чуть больше 20 тысяч рублей", – сказано в описании видеоролика.

Эта запись в Instagram-паблике* astrakhan.online, на который подписаны около 104 тысяч пользователей, на 08.40 мск 2 февраля набрала 10,6 тысячи просмотров и 10 комментариев.

"Давно пора. С такими ценами мы не выживем. А сколько предприятий простаивает, а деньги сливают за границу", – написал пользователь v1tusya4485.

"Уважаемый Игорь Юрьевич, просим увеличить зарплату всем педагогам и медицинском работникам. Не должна зарплата быть чуть выше коммуналки. Север и Москва платят прилично. Вы же сами благодарили астраханцев за вклады в развитие региона. Педагоги и врачи делают большой вклад, вас же тоже учили и лечили эти люди. Люди двух почетных профессий живут в бедности", – написал пользователь mari051983.

"На совещании решили и забыли нечаянно, наверное", – сыронизировал islam95.17.

"Никому вы ничего не докажите. Вам ответят так: "не нравится – уходи". На ваше место другой придёт", – заявил evgeniyromanov1988.

На 08.40 мск 2 февраля на сайтах администрации губернатора и Минздрава Астраханской области нет комментариев относительно требования водителей скорой помощи о повышении зарплат.

"Кавказский узел" также писал, что 7 декабря 2021 года стало известно, что астраханское отделение профсоюза работников здравоохранения "Действие" закупило партию электрошокеров для своих членов. Ими были оснащены бригады скорой помощи. Лидер профсоюза Наиль Адельшинов пояснил, что шокеры должны защитить медработников от агрессивных бродячих собак и неадекватных пациентов.

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