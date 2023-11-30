Скорая в Астрахани, фото: https://astrakhan.su

30 ноября 2023, 08:41

Ответ властей на требование астраханских водителей "скорой" повысить зарплаты обескуражил профсоюз

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В сравнении с прошлым годом зарплата астраханских водителей машин скорой помощи увеличилась на 19 процентов и составляет почти 29 тысяч рублей, отметил Минздрав Астраханской области в ответе на требование водителей повысить им зарплаты. После вычета налогов водители скорой помощи в районных больницах получают по 18 тысяч рублей, заявил профсоюз работников здравоохранения "Действие".

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября водители машин скорой помощи из Ахтубинска, Харабали, а также Енотаевского, Икрянинского и Лиманского районов направили губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину обращение с просьбой повысить им зарплату.

Обращение водителей машин скорой помощи к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину был переадресован в Минздрав Астраханской области, сообщил лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов.

Он опубликовал 29 ноября копию ответа регионального Минздрава на своей странице в соцсети ВКонтакте".

"По сравнению с 2022 годом уровень среднемесячной начисленной заработной платы водителей скорой медицинской помощи за январь-октябрь 2023 года повысился на 19% и составил 28,8 тысячи рублей, в районных больницах – на 14% и составил 27,1 тысячи рублей", – сказано в документе.

В оплату труда водителей входят компенсации за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за опасные или вредные условия труда, а также стимулирующие выплаты, поясняется в частности в ответе министерства.

Уровень зарплаты водителей в ответе регионального Минздрава указан без вычета налогов, заявил Наиль Адельшинов. "Минздрав слукавил по заработной плате районных водителей СМП Астраханской области. В письме указали 27 000 рублей. По факту на руки получают 18 000 рублей (без вычета НДФЛ 20 000 рублей)", – отметил он.

"Ответ Минздрава ни о чем, очередная отписка. А этим временем районные водители продолжают увольняться", – заявил Адельшинов.

Напомним, 21 октября астраханские водители скорой помощи пожаловались на задержки с оплатой ремонта автомобилей и на отсутствие спецодежды. В Ахтубинской и Енотаевской райбольницах водители машин скорой помощи вынуждены по выходным самостоятельно их ремонтировать, заявили они.

"Кавказский узел" также писал, что 2 февраля астраханские водители скорой помощи также потребовали повышения зарплаты. Они записали видеообращение к губернатору Астраханской области, пригрозили властям забастовкой. Позже водители пожаловались, что после этого отношение к ним со стороны руководства ухудшилось. Спустя почти полгода власти увеличили их уровень зарплаты примерно на треть.

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Примечание:

"Глава Минздрава Астраханской области ушел в отставку на фоне борьбы с коронавирусом", "В 11 регионах юга России объявлен режим самоизоляции", "Карантин по коронавирусу объявлен в Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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