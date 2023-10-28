Астраханские водители скорой помощи. Фото: Наиль Адельшинов https://vk.com/wall368809974_3237

28 октября 2023, 11:10

Астраханские водители скорой помощи обратились к губернатору из-за низких зарплат

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Водители машин скорой помощи из Ахтубинска, Харабали, а также Енотаевского, Икрянинского и Лиманского районов направили губернатору Астраханской области обращение с просьбой повысить им зарплаты.

Как информировал "Кавказский узел", 17 сентября водители машин скорой помощи в Енотаевском районе Астраханской области подготовили обращение к губернатору с просьбой повысить им зарплаты. Также они пожаловались на задержки с оплатой ремонта автомобилей и отсутствие спецодежды. В Ахтубинской и Енотаевской райбольницах водители машин скорой помощи вынуждены по выходным самостоятельно их ремонтировать, заявили водители 21 октября.

В пятницу, 27 октября, губернатору Астраханской области передано обращение от водителей машин скорой помощи региона с просьбой о повышении зарплат, сообщил 27 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" лидер астраханского отделения профсоюза работников здравоохранения "Действие" Наиль Адельшинов.

"В обращении предоставил более 80 подписей водителей, а именно с города Ахтубинска, Харабали и таких районов как Енотаевский, Икрянинский, Лиманский. И это не предел, так как все районные водители обеспокоены своей низкой заработной платой", – пояснил он.

На сегодня зарплата водителей скорой помощи составляет около 18 тысяч рублей, уточнил Адельшинов.

На 11.10 мск на сайтах Минздрава Астраханской области и администрации губернатора региона нет комментариев относительно требования водителей скорой помощи повысить им зарплаты.

Напомним, 2 февраля астраханские водители скорой помощи потребовали повышения зарплат. Они заявили, что направила Минздраву Астраханской области требование об этом, но реакции не последовало. Водители пригрозили властям забастовкой, они записали видеообращение к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, а также пожаловались, что после этого отношение к ним со стороны руководства ухудшилось.

Спустя почти полгода, власти увеличили их уровень примерно на треть, сообщило 16 июля астраханское отделение профсоюза работников здравоохранения "Действие".

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Примечание:

"Глава Минздрава Астраханской области ушел в отставку на фоне борьбы с коронавирусом", "В 11 регионах юга России объявлен режим самоизоляции", "Карантин по коронавирусу объявлен в Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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