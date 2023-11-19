Жители Астрахани пожаловались на плохие условия в больнице

19 ноября 2023, 06:32

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В поликлинике №5 в Астрахани давно не производился ремонт, персонал грубит пациентам, и не хватает врачей, пожаловался местный житель в соцсети. Комментаторы заявили, что в этой больнице все время большие очереди, а обращения к руководству не дают результатов.

Жалоба жители Астрахани на условия в местной поликлинике была опубликована 18 ноября в соцсети "ВКонтакте", в паблике "Типичная Астрахань".

"В поликлинике №5, которая находится по адресу: улица Полякова, 19, очереди слишком большие, ремонта нет, карточки в регистратуре постоянно теряются, и потом их не могут найти. <…> Ужасное отношение к пациентам, в регистратуре хамят", – заявил астраханец.

Он отметил, что обращение к руководству больницы не принесло результата. "Персонала и специалистов не хватает вообще. Хочу сказать, многие врачи, которые много лет у вас проработали, уволились", – написал житель Астрахани.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписано почти 106 пользователей, на 06.30 мск 19 ноября набрал 100 отметок с реакцией пользователей и 92 комментария. Большая часть их авторов согласилась с жителем Астрахани.

"Это правда. Работают хамы, столкнулась и с таким неврологом, и еще с одной дамой. Мне как инвалиду отказали в назначении МРТ, которое необходимо проходить ежегодно. Я обратилась в Минздрав, оказалось, что я сама отказалась делать МРТ. Поверили врачам и в отместку за жалобу сказали - для меня МРТ нет. Очень рада, что открепилась от этой поликлиники", – написала Ирина Яковлева.

"Ужасная поликлиника. Сын сидел (точнее стоял, потому что сидеть нельзя было) в очереди пять часов после операции на перевязку. Потом подошла очередь, а у врача рабочий день закончился, и все. Так и не приняли", – пожаловалась Оксана Владимировна.

"Поликлиника оставляет желать лучшего, что по записи, что без. Одни нервы", – отметил пользователь Gel Ia.

"Уже 20 лет к ней прикреплена, и всегда так было. Регистратура – набор хамоватых женщин. Врачей или нет, или к ним лучше заходить только за справкой в "последний путь". Карточки теряют регулярно и не находят. Состояние поликлиники вообще жутчайшее. Наличие узких специалистов отсутствует. Зато сплошные кабинеты начальства", – написала Марина Андриановна.

"Пишите в Минздрав. Они реагируют на сообщения почты. Только готовьтесь, что с вами будет связываться заведующая поликлиники", – отметил Константин Вагин.

"Константин, я писала, все заодно. Никто со мной не связывался, и результата не было. Писать уже надо в Москву", – ответила ему Ирина Яковлева.

На 06.30 мск на сайте астраханской городской поликлиники №5 нет комментариев относительно жалоб местных жителей на плохие условия в учреждении.

"Кавказский узел" также писал, что 29 октября жители села Тишково Володарского района пожаловались на затянувшийся ремонт больницы. По словам сельчан, врачи принимают жителей в неприспособленном для этого помещении, которое не вмещает всех.

В селе Тишково ремонт больницы длится уже два года из-за проблем с бюджетом, хотя теперь подрядчик обещает завершить работы к 2024 году, пояснил глава сельсовета Александр Анисимов.

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