Медработники в Ростовской области пожаловались Путину на отсутствие соцвыплат

03 апреля 2024, 07:45

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Сотрудники скорой помощи в Донецке Ростовской области в отличие от других медработников не получают дополнительные соцвыплаты, пожаловались авторы видеообращения к Путину и попросили вмешаться в ситуацию.

Врачи и фельдшеры центральной больницы Донецка Ростовской области записали видеообращение к президенту с просьбой о дополнительных соцвыплатах, поскольку государственная соцподдержка медработников скорой помощи не предусмотрена, сообщил 2 апреля "Блокнот Ростов-на-Дону".

На кадрах видео, которым проиллюстрирована публикация, видны полтора десятка людей, собравшихся в помещении учреждения скорой помощи. Обращение от их имени зачитывает один из сотрудников.

"Владимир Владимирович, к вам обращаются сотрудники ОСМП «ЦГБ» Донецка Ростовской области. 14 февраля 2024 года на пленарном заседании будущих технологий вы заявили, что медработникам первичного звена, работающим в городах с численностью населения менее 50 тысяч человек, с 1 марта 2024 года будут повышены спецвыплаты до 30 тысяч рублей для среднего медперсонала и 50 тысяч рублей – для врачей, а также с 1 апреля 2024 года для всех медработников должны быть повышены оклады до 50% при сохранении дополнительных выплат", - заявили авторы обращения.

Однако, по их словам, правительство России выплаты для работников СМП оставило неизменными. "Выплаты составляют 4500 рублей для фельдшеров медсестер по приему вызовов, 7000 рублей для фельдшеров и медсестер выездных бригад и 11500 рублей для врачей СМП. Мы считаем такое решение крайне несправедливым и унизительным", - заявили сотрудники.

Они отметили, что многие из них работают на полторы-две ставки в месяц. "При этом наша зарплата в месяц на ставку составляет 21-25 тысяч рублей, оклад фельдшера скорой помощи – 8,5 тысячи рублей, фельдшера по приему вызовов – 8,1 тысячи рублей, оклад врача СМП – 10350 рублей. С учетом низкой оплаты нашего труда, новые специалисты к нам не приходят, а из-за нового постановления штат сократится еще больше. Просим повлиять на сложившуюся ситуацию", - заявили авторы обращения, попросив также ввести доплаты для водителей скорой помощи.

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