RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:48, 11 ноября 2024

Более 2300 автомобилей ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"

КПП "Верхний Ларс". Фото: Michael the Trucker. https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередь из транспортных средств скопилась перед КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинский границе, выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге ожидают 2305 машин.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 6.40 мск 10 ноября на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии находилось 2010 автомобилей

На 05.50 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2305 транспортных средств, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, что 9 ноября пробка составляла 1835 машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Очередь к границе с Грузией. Фото "Кавказского узла".
10 ноября 2024, 06:46
Пробка из более 2000 машин образовалась на "Верхнем Ларсе"
Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"
09 ноября 2024, 09:31
Более 1800 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе
Пробка на КПП "Верхний Ларс". Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=MBS5bL9pzf
02 ноября 2024, 11:14
Пробка из более 200 машин образовалась на "Верхнем Ларсе"
Очередь из машин. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
21 октября 2024, 05:32
Более 100 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"
Затор на "Верхнем Ларсе". Кадр из видео "Кавказского узла" - https://www.youtube.com/watch?v=tRfN0ktjmrg&t=153s
17 августа 2024, 11:36
Водители рассказали о ситуации на КПП "Верхний Ларс"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Причина падения Берлинской стены в мирной революции? Имхо, ложь и подмена понятий!
Фото
18:50, 8 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
чуть не попалась на уловку мошенников
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
15:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Причина падения Берлинской стены в мирной революции? Имхо, ложь и подмена понятий!
Фото
13:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
21
Трамп не сможет сделать то, чего не смог Байден? Для Украины, Грузии итд
Фото
10:13, 9 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
23
Власти Грузии о "друзьях": они участвовали в избирательной кампании на стороне оппозиции и проиграли
Фото
18:50, 8 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
чуть не попалась на уловку мошенников
Фото
13:56, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
34
ЦИК Грузии вновь уличил НПО во лжи. Женский вопрос, кривляния и спекуляции
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Указатель в Иловле. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=h2grfsq00do
10 ноября 2024, 19:00
Участники схода в Иловле выступили за прозрачные выборы главы района

Владимир Путин и Аслан Ирасханов. Фото: ИА "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/166136/
10 ноября 2024, 13:06
Чеченские СМИ сообщили о встрече Путина с Ирасхановым

Участники шествия в Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164287-predstaviteli-oppozitsionnykh-partii-i-grazhdane-idushchie-ot-metro-mardzhanishvili-prishli-k-administratsii-prezidenta
09 ноября 2024, 18:14
Сторонники оппозиции провели два шествия в Тбилиси

Помещение школы в поселке Борадигях. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/ziteli-boradigiaxa-poprosili-pomoshhi-u-rukovodstva-strany-786752
09 ноября 2024, 13:19
Жители азербайджанского поселка пожаловались на аварийное состояние школы

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше