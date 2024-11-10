Пробка из более 2000 машин образовалась на "Верхнем Ларсе"

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Водители и пассажиры 2010 автомобилей ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.

Как информировал "Кавказский узел", 9 ноября на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилось 1835 машин, водители которых ожидали разрешения на выезд в Грузию.

На 06.40 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 2010 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, сообщается на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

Напомним, 2 ноября на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из 204 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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