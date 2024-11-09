RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:31, 9 ноября 2024

Более 1800 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе

Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры более 1800 автомобилей. В соцсети некоторые из них рассказали, что затор образовался сегодня утром.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 08.30 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители 1835 автомобилей.

Водители и пассажиры рассказали в телеграм-канале "Верхний Ларс", что очереди образовались как на российской, так и на грузинской стороне.

"Есть очередь на границе с Россией", – написал Rafa Usupov.

"Очередь в обе стороны", – уточнил Александр.

"На нейтралке стоит много фур и иногда сложно разъехаться с ними", – отметил Yurii Maliev.

"Минут 40 назад было почти пусто", – отметил Ali.

"Кавказский узел" также писал, что 2 ноября на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из 204 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:36, 9 ноября 2024
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
06:47, 9 ноября 2024
Двое бойцов из Ингушетии убиты на Украине
23:35, 8 ноября 2024
Два жителя Дагестана осуждены за содействие терроризму
21:03, 8 ноября 2024
Арестован подозреваемый в покушении на главврача больницы в Карачаевске
19:37, 8 ноября 2024
Осужденный из Кабардино-Балкарии доказал ЕСПЧ нарушение своих прав в колонии
17:55, 8 ноября 2024
5
 Тумсо Абдурахманов* признан иноагентом
Все события дня
Новости
Пробка на КПП "Верхний Ларс". Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=MBS5bL9pzf
02 ноября 2024, 11:14
Пробка из более 200 машин образовалась на "Верхнем Ларсе"
Очередь из машин. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
21 октября 2024, 05:32
Более 100 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"
Затор на "Верхнем Ларсе". Кадр из видео "Кавказского узла" - https://www.youtube.com/watch?v=tRfN0ktjmrg&t=153s
17 августа 2024, 11:36
Водители рассказали о ситуации на КПП "Верхний Ларс"
15 августа 2024, 08:07
Около 3600 автомобилей ожидает проезда через границу на "Верхнем Ларсе"
Ахмеднаби Ахмеднабиев. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"
09 августа 2024, 13:22
Названы победители журналистского конкурса в память об Ахмеднабиеве
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
13:39, 7 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
житель Осетии заявил о пытках
Фото
13:44, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Премьер Грузии одним из первых поздравил Трампа. "Цветущие сады" ожидаемо переобуваются :-)
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
18:50, 8 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
чуть не попалась на уловку мошенников
Фото
13:56, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
34
ЦИК Грузии вновь уличил НПО во лжи. Женский вопрос, кривляния и спекуляции
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
16:48, 7 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Грузия действует согласно своему законодательству. Оппозиция, НПО и "друзья" - не грузинская власть!
Фото
13:39, 7 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
житель Осетии заявил о пытках
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Граница Азербайджана и России. Фото: https://zerkalo.az/suhoputnye-granitsy-s-rossiej-zakryty-kak-vernutsya-na-rodinu-nashi-nelegalnye-migranty/
08 ноября 2024, 18:47
Талышскому активисту запрещен выезд из Азербайджана

Рамазан Рабаданов. Скриншот видео Телеканал ННТ / YouTube
08 ноября 2024, 15:38
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца

На избирательном участке. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
08 ноября 2024, 12:11
Активисты указали на аномальную активность избирателей-мужчин в Грузии

Избиратель ставит подпись о том, что он принял участие в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
07 ноября 2024, 16:27
Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше