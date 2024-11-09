Более 1800 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе

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Разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры более 1800 автомобилей. В соцсети некоторые из них рассказали, что затор образовался сегодня утром.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 08.30 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители 1835 автомобилей.

Водители и пассажиры рассказали в телеграм-канале "Верхний Ларс", что очереди образовались как на российской, так и на грузинской стороне.

"Есть очередь на границе с Россией", – написал Rafa Usupov.

"Очередь в обе стороны", – уточнил Александр.

"На нейтралке стоит много фур и иногда сложно разъехаться с ними", – отметил Yurii Maliev.

"Минут 40 назад было почти пусто", – отметил Ali.

"Кавказский узел" также писал, что 2 ноября на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из 204 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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