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12:20, 9 ноября 2024

Боец с Кубани убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Тренев из Туапсинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 586 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября стало известно, что на Украине убит Дмитрий Бузуй из Туапсинского района. Он стал, по меньшей мере, 585-м военным из Краснодарского края, который был официально признан убитым в зоне военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убит военнослужащий Владимир Тренев, он посмертно награжден медалью "За отвагу", сообщил 6 ноября в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 586 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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