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06:42, 8 ноября 2024

Боец из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рядовой Дмитрий Бузуй из Туапсинского района убит на Украине. С начала российской военной операции убитыми там признаны по меньшей мере 585 военных из Краснодарского края. 

Как писал "Кавказский узел", к 5 ноября убитыми на Украине были официально признаны более 5200 военных с юга России и как минимум 584 - из Краснодарского края. 

Имя еще одного убитого на Украине военного из Краснодарского края назвала 7 ноября администрация Туапсинского района. 

По информации чиновников, Дмитрий Бузуй имел звание рядового. “Служил помощником гранатометчика”, - говорится в сообщении официального телеграм-канала муниципалитета. Возраст и другие личные данные убитого в публикации не уточняются. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 585 военнослужащих с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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