30 азербайджанских семей вернулись в Джебраил

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В Джебраил вернулись 30 азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта. Общее число вернувшихся горожан достигло 583.

Как информировал "Кавказский узел", 30 сентября из Баку в Джебраил переселились 40 азербайджанских семей из числа тех, кто покинул город во время карабахского конфликта.

Из Гарадагского района Баку в Джебраил отправилась колонна переселенцев из 30 семей, общим количеством 150 человек, передало сегодня агентство АПА.

Всего в Джабраил обеспечено проживание 163 семей, то есть 583-х человек, уточнило агентство.

Напомним, ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах – по их словам, не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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