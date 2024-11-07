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07:14, 7 ноября 2024

30 азербайджанских семей вернулись в Джебраил

Азербайджанские семьи вернулись в Шушу. Фото: report.az https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-shushu-vyehal-ocherednoj-migracionnyj-karavan1/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Джебраил вернулись 30 азербайджанских семей, покинувших город во время карабахского конфликта. Общее число вернувшихся горожан достигло 583.

Как информировал "Кавказский узел", 30 сентября из Баку в Джебраил переселились 40 азербайджанских семей из числа тех, кто покинул город во время карабахского конфликта.

Из Гарадагского района Баку в Джебраил отправилась колонна переселенцев из 30 семей, общим количеством 150 человек, передало сегодня агентство АПА.

Всего в Джабраил обеспечено проживание 163 семей, то есть 583-х человек, уточнило агентство.

Напомним, ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах – по их словам, не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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