30 сентября 2024, 08:43

40 азербайджанских семей вернулись в Джебраил

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В Джебраил вернулась 40 азербайджанских семей из числа тех, кто покинул город во время карабахского конфликта. Общее число вернувшихся горожан выросло до 364-х.

Как информировал "Кавказский узел", 26 сентября из Баку в Джебраил переселились 117 человек из числа азербайджанских переселенцев, покинувших город во время карабахского конфликта.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Джебраил отправилась колонна переселенцев из 40 семей, общим количеством 123 человека, передало агентство АПА.

Всего в Джебраиле обеспечено проживание 117 семей, то есть 364-х человек, уточнило агентство.

"Кавказский узел" также писал, что 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что в Карабах до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах. По их словам, в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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Примечание:

"Власти Азербайджана назвали сроки открытия школ в перешедших под контроль районах", "Семьи вынужденных переселенцев начали возвращаться в Зангиланский район", "24 азербайджанские семьи переселились в Физули".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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