26 азербайджанских семей переселились в Джебраил

26 сентября 2024, 06:41

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В Джебраил возвращены 26 семей азербайджанских переселенцев, покинувших город во время карабахского конфликта.

Из Гарадагского района Баку в Джебраил сегодня вернулись переселенцы, которые были вынуждены покинуть город из-за боевых действий во время карабахского конфликта.

В Джебраил вернулась первая группа беженцев общей численностью 117 человек (26 семей), передал сегодня Report.az.

Переселенцы ранее были размещены в разных районах Азербайджана в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях, отметило сегодня агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что власти Азербайджана 10 ноября 2023 года заявили, что в Карабах планируется переселить 140 тысяч человек до 2026 года.

Азербайджанские переселенцы ранее пожаловались на сложности после возвращения в Карабах, в частности, они указали на нехватку рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Всего лишь обеспечить жильем вернувшихся в свои города вынужденных переселенцев недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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