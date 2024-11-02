Активисты нашли нарушения в организации парковок в Махачкале

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Представители движения "Город наш" подали в прокуратуру и антимонопольную службу жалобу на нарушения при организации платных парковок в центре Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября замглавы Махачкалы Рустам Магомедов провел встречу с представителями движения "Город наш" и другими активистами, на которой обсуждалась концессия по заключению договора на организацию платного парковочного пространства. Активисты остались недовольны итогами встречи.

17 октября активист движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов сообщил, что почти весь центр Махачкалы (2800 парковочных мест) может быть отдан на 10 лет по концессии для создания и обслуживания платных парковок частной компании из Краснодара. По его оценке, эти парковки принесут за 10 лет больше шести миллиардов рублей, из которых до 4,8 миллиарда рублей получит компания, вложив в проект лишь 101 миллион рублей.

Активисты движения "Город наш" сегодня подали "жалобу на действия мэрии Махачкалы по внедрению парковочной концессии в центре города", сообщил в своем телеграм-канале Арсен Магомедов.

"Жалоба подана из-за неубедительности объяснений властей об экономической целесообразности и законности планируемой концессии, а также потому, что такое важное событие для города не было предварительно обсуждено с горожанами", - пояснил он.

В качестве доводов активисты указали на то, что по закону концессионное соглашение должно быть подписано главой города, а не руководителем управления транспорта, что есть процедурные нарушения при установлении концессии, а также на то, что проект концессионного соглашения не содержит необходимых существенных условий для нее, перечислил Магомедов.

Публикация проиллюстрирована фотокопией первой страницы трехстраничной жалобы. На документе стоят штампы, свидетельствующие о том, что жалоба зарегистрирована сегодня двумя адресатами – дагестанским УФАС и прокуратурой республики. При этом в штампе отмечено, что в прокуратуре жалоба принята на личном приеме дежурным прокурором. Третий адресат жалобы, поданной от имени Арсена Магомедова "и иных членов "ГородНаш" (нижеподписавшихся)", – прокуратура Махачкалы.

По мнению авторов жалобы на проведение торгов о заключении концессионного соглашения, действия МКУ "Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации города Махачкалы", которое организовало торги, противоречат закону "О концессионных соглашениях", поскольку стороной соглашения выступает "не муниципальное образование (от имени которого выступает орган местного самоуправления), а МКУ".

"Согласно ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные казенные учреждения не входят в структуры органов местного самоуправления. МКУ также не входит в структуру органов местного самоуправления города Махачкалы", - указано на опубликованной странице жалобы.

Администрация города и МКУ "Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации города Махачкалы", по состоянию на 19.14 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах претензии активистов.

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