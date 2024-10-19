Активист Магомедов призвал проверить условия организации платных парковок в Махачкале

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Условия концессии на создание и обслуживание 2,8 тысячи парковочных мест в центре Махачкалы выглядят невыгодными для города, заявил активист движения "Город наш" Арсен Магомедов и потребовал от мэрии разъяснений, а УФАС и прокуратуру попросил провести проверки.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в Махачкале начали работать платные парковки. Транспортную нагрузку на центр города давно следует снизить, но теперь автовладельцы будут парковаться между домами и во дворах, а кроме того, не полностью проработаны вопросы оплаты за парковку, указали активисты движения "Город наш" и жители Махачкалы.

Почти весь центр Махачкалы (2800 парковочных мест) может быть отдан на 10 лет по концессии для создания и обслуживания платных парковок частной компании из Краснодара, сообщил 17 октября в своем телеграм-канале активист движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов. Он сослался на поступившие ему документы.

Возникают мысли, а не отдают ли наш город на длительное разграбление?

"С одной стороны, платные парковки вещь необходимая – без них пробки в городе не побороть. […] С другой стороны, после прочтения документов о планах мэрии возникают мысли, а не отдают ли наш город на длительное разграбление?" – написал он.

Условия концессии выглядят "крайне невыгодными для Махачкалы", так как, по оценке юриста, 2800 парковочных мест принесут за 10 лет больше шести миллиардов рублей, при этом городской бюджет будет получать из них в первые три года лишь 20%, а в дальнейшем 30%. "Не слишком ли маленький процент для города, чьи горожане станут беднее на эти 6 миллиардов?" – задался вопросом Магомедов.

В то же время частное ООО, получая по концессии возможность заработать до 4,8 миллиарда рублей, вкладывает в проект лишь 101 миллион рублей – для запуска парковочного пространства. Из 101 миллиона рублей инвестиций компании 17 миллионов – это плата за программы и сервера для контроля за парковкой, 12 миллионов - за беспилотник наблюдения.

"На первый взгляд – это очень не разумно. Зачем платить за программу и сервера 17 миллионов рублей?! Зачем такой дорогой дрон?! Остальные расходы из 101 миллиона тоже представляются завышенными, как например, паркомат за 1 миллион (вместе с расходами на его установку) или видеокамера с антенной, которую вешают на столбы за 950 т.р.? Да, все эти вещи через 10 лет перейдут в собственность мэрии (в этом смысл концессии), но что они будут стоить через 10 лет эксплуатации (особенно дрон за 12 миллионов)?" – написал Магомедов.

Активист не исключил, что эта концессия, напротив, выгодна городу, а цены на паркоматы, камеры и дрон не завышены. "Но это все требует публичного разъяснения. Поэтому предлагаю мэрии провести встречу с горожанами, где она ответит на все вопросы. Также обращаюсь к УФАС и прокуратуре Дагестана с просьбой проверить законность указанной концессии", - говорится в публикации.

Сегодня Арсен Магомедов сообщил, что с ним связался один из руководителей городского собрания депутатов. По его словам, депутаты планируют рассмотреть на сессии вопрос парковочной концессии. "Меня и ответственного заммэра пригласят туда. Заммэра будет отстаивать позицию мэрии, а я буду задавать вопросы по теме", - отметил активист.

Он отметил, что "Город наш" готовит обращение "в прокуратуру и УФАС". "Но мы хотим дать возможность мэрии объясниться. Если объяснения не будет или оно нас не устроит, жалобы будут поданы (хотя нет гарантий, что они 100% помогут)", - написал Магомедов.

Он также призвал подписывать петицию на платформе Change.org. "Петиция хоть и не имеет юридической силы, но имеет большую политическую роль (если ее много людей подпишут)", - пояснил Арсен Магомедов.

Петиция, озаглавленная "Мэрия Махачкалы, не заключайте грабительскую парковочную концессию!", создана Арсеном Магомедовым 18 октября. В ней активист повторил доводы, изложенные им в телеграм-канале.

"Мы требуем от мэрии Махачкалы отказаться от идеи концессионного соглашения и вместо этого приложить все усилия для создания парковочного пространства, выгодного для горожан", - говорится в тексте петиции. К 15.50 мск 19 октября она набрала 428 подписей.

Администрация Махачкалы, по состоянию на 15.50 мск, не прокомментировала в своем телеграм-канале публикации Арсена Магомедова.

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