Активисты со сдержанным оптимизмом поддержали мэрию Махачкалы при введении платных парковок

28 марта 2024, 06:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале начали действовать платные парковки. Власти давно должны были начинать решать проблему разгрузки центра города от транспорта, однако надо быть готовым к тому, что владельцы авто начнут перегружать пространства между домами, во дворах и других местах. Кроме того, не полностью проработаны вопросы оплаты за парковку, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты движения "Город наш" и жители Махачкалы.

Как сообщила мэрия Махачкалы, с 25 марта в городе начали функционировать платные парковки. Оплата требуется за стоянку более 15 минут. Стоимость парковки – 50 рублей за час. В случае неуплаты будет наложен штраф в размере одной тысячи рублей.

В своем телеграм-канале мэрия уточнила, что оплату можно производить следующими способами: через паркомат (он не принимает наличные денежные средства); через мобильное приложение «Ruparking», или личный кабинет на сайте mcxparking.ru.

Как рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в администрации города, бесплатной стоянка является для льготных категорий граждан - Герои России, СССР и людей с ограниченными возможностями.

«До истечения оплаты и в течение 15 минут после неё через приложение можно продлить время парковки. Если парковочное место не будет освобождено по истечении указанного срока, то на автовладельца будет наложен штраф в размере одной тысячи рублей. Если в течение года нарушение повторится, сумма увеличится вдвое», - рассказал представитель мэрии. Он уточнил, что собранные средства от платных парковок направляются в дорожный фонд Махачкалы, что позволит муниципалитету улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру.

Мера, которую власти применили к автовладельцам, оставляющим машины на целый день в районе центра города, в частности, второго рынка Махачкалы, даст только один плюс - деньги за парковку, которые поступят, как предполагается, на счета самой мэрии, считает активист движения «Город наш» Саид Ниналалов.

В то же время он предположил, что грузовые автомобили начнут искать места для стоянки поблизости - в окрестных дворах и улочках. «Для того, чтобы разгрузить улицы Махачкалы, нужно привлечь специалистов, которые изучат трафик, выделить узловые точки и места, требующие или расширения, или новой разметки, или новой организации движения», - считает Ниналалов.

Он предлагает для разгрузки улиц сделать открытыми для движения центральную площадь Махачкалы, улицу Оскара, и улицу Горького, которая закрыта на участке, где располагается ГОВД Махачкалы.

Как считает Ниналалов, нужно что-то делать с участком улицы Коркмасова, рядом с которой организованы платные парковки. «Там творится совершенное безумие, в одну сторону на перекрестке только один ряд для движения, на встречной полосе три ряда. Создавать пешеходно-ориентированную улицу там, где находятся две школы, вуз, рынок, универмаг - это неправильно. Людям надо подъехать, решить свои вопросы и уехать», - говорит активист.

Член движения «Город наш» Мадина Ибрагимова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она поддерживает создание платных парковок в центре города, так как «другого выхода нет».

«Но мне кажется бесплатных 15 минут маловато, к примеру, зайти на рынок, купить продукты и выйти. В то же время, 50 рублей за час цена символическая», - говорит Ибрагимова.

Она добавила, что вопрос платных парковок поднимался еще в то время, когда мэрия обсуждала с общественниками проект реконструкции улицы Коркмасова. Тогда активисты высказали мнение, что идея неплохая, но как она будет реализована, непонятно.

Ибрагимова отметила, что пока непонятны некоторые аспекты взимания платы за парковку, к примеру, как контролируется время пребывания на паркинге.

«У меня сын ходит на занятия по шахматам, примерно на час. Привожу его, уезжаю, забираю со школы дочку, и еду обратно за сыном. В мэрии говорят, что специальная машина ездит и фиксирует время парковки, сколько стоят автомобили. Например, она приехала, увидела мою машину, потом через час, когда я уехала и приехала заново, меня опять зафиксируют и могут выписать штраф, получается? Пока есть подобные нюансы», - рассказала Ибрагимова.

«Приложение для оплаты парковки. Очень простое и понятное. Уже провел первую оплату за парковку на Радищева. Час - 50 рублей», - написал в своем телеграм-канале журналист Марат Лугуев.

«Мне непонятно, как оплачивать парковку, если нет смартфона и доступа к приложению. Есть люди, у которых нет банковской карты, или пенсионеры, которые не разбираются в интернет-оплате», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» махачкалинец Рустам Ибрагимов.

«Я езжу на своей машине на второй рынок. Там иногда приходиться находиться пару часов. И раньше там не найти свободного места. Чтобы теперь бесплатно припарковаться, теперь придется искать бесплатное место, потом идти туда с полными сумками», - посетовала Камила Абакарова.

«Считаю эти меры правильными. Центр города забит автомобилями. Особенно возле рынка продавцы оставляли на сутки свои «Газели» и личные машины, а те, кто приехал на короткое время, не могли припарковаться. Для меня 50 рублей за час, чтобы приехать по делам и оставить машину, не проблема», - говорит Арсен Алиев.

«Я живу в районе, где ввели платные парковки. Не сказано, как быть живущим рядом людям. Нам придется тоже платить за стоянку машины? Пока больше вопросов. Надеюсь, в процессе тестирование программы они решатся», - рассказал Магомед Абакаров.

«Мне приходится по работе приезжать в центр города, где ввели платные парковки. Иногда надо для встречи с клиентами оставлять машину на 2-3 часа. Выходят дополнительные расходы около 5 тысяч рублей в месяц. Бесплатных парковочных мест рядом практически не бывает», - говорит Исмаил.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.