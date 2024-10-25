Махачкалинские активисты остались недовольны обсуждением платных парковок с чиновниками

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Активисты во время обсуждения с чиновниками организации платных парковок в центре Махачкалы столкнулись с упреками в обнародовании непроверенных данных и остались недовольны итогами встречи.

Как писал "Кавказский узел", почти весь центр Махачкалы (2800 парковочных мест) может быть отдан на 10 лет по концессии для создания и обслуживания платных парковок частной компании из Краснодара, сообщил 17 октября активист движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов. По его оценке, эти парковки принесут за 10 лет больше шести миллиардов рублей, из которых до 4,8 миллиарда рублей получит частная компания, вложив в проект лишь 101 миллион рублей. По словам Магомедова, с ним связался один из руководителей горсобрания депутатов и сообщил, что вопрос парковочной концессии планируется рассмотреть на сессии.

Активисты остались недовольными встречей с чиновниками

Обращения в УФАС и прокуратуру не были отправлены, так как эти ведомства самостоятельно начали проверку по ситуации, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Арсен Магомедов.

«Платные парковки, в целом, необходимая мера для борьбы с пробками. Однако она должна вводится на разумных началах с пользой для города и горожан. Точно нельзя допускать таких концессий, в которых в большей степени зарабатывает только частная фирма. А обсуждаемая концессия, на первый взгляд, именно так и выглядит», - сказал он, отметив, что сессия горсобрания, на которой планируется обсудить эту тему, запланирована на 7 ноября.

21 октября замглавы Махачкалы Рустам Магомедов провел встречу с представителями «Город наш» и другими активистами, на которой обсуждалась концессия по заключению договора на организацию платного парковочного пространства. Участники встречи с чиновниками не были удовлетворены их объяснениями, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активист движения Мадина Ибрагимова, присутствовавшая на встрече.

Нас стали упрекать, что мы «хайпуем» на этой теме

«Нас стали упрекать, что мы «хайпуем» на этой теме, чтобы привлечь к себе внимание. Заммэра сказал, что мы озвучили цифры, которые не соответствуют действительности», - сообщила Ибрагимова.

Нельзя требовать от активистов, чтобы они предварительно звонили чиновникам мэрии перед публикацией важных общественных сообщений, добавил Арсен Магомедов, в адрес которого поступило подобное негласное обвинение.

«Если бы мэрия пригласила общественников на публичные обсуждения парковочной концессии и других проектов, то тогда от них уместно требовать предварительного уточнения ситуации перед публикацией критического мнения общественника», - сказал он.

Мэрия разъяснила нюансы концессии

22 октября вице-мэр Рустам Магомедов опубликовал в своем телеграм-канале пост, где привел свои доводы по теме платных парковок. Он сообщил, что «город запустил концессию не с точки зрения заработка и прибыльности, а для упорядочивания парковочного пространства с целью увеличения пропускной способности в местах концентрации заторов».

«В публикациях были озвучены данные, которые реальности не соответствуют. В частности, речь шла о том, что концессионер якобы может заработать порядка 6 млрд рублей. При подсчете не были учтены следующие важные данные: минимум 10% парковочного пространства будет выделено для людей с ограниченными возможностями здоровья, семьям, воспитывающим 4 и более детей, места предоставляются также бесплатно. Было проигнорировано понятие «резиденты» – те, кто проживают непосредственно на территориях, примыкающих к участкам улично-дорожной сети, на которых вводятся платные парковки. Они также освобождаются от уплаты», - сообщил заместитель мэра.

Город не покупает паркоматы за свои деньги

Он отметил, что концессионер еще не утвержден, конкурс продолжается, заявки принимаются до 11 ноября, но пока поступила лишь одна заявка. «Что касается стоимости паркоматов в 1 миллион рублей, это предложение фирмы-концессионера, и траты эти лягут на неё же. Город не покупает паркоматы за свои деньги», - указал Рустам Магомедов.

Арсен Магомедов, комментируя озвученную заместителем мэра информацию, не согласился "с тем, что деньги вторичны, а основная цель – привести в порядок трафик". "Да, трафик очень важен, но практика показывает, что сбор от платных парковок может приносить значительные доходы, которые позволяют увеличить городской бюджет и развивать общественный транспорт – главного «убийцу» пробок. Запуск платных парковок стоит денег, но они не такие уж значительные, чтобы отдавать львиную долю доходов частной компании. Я бы не записал свое видео в такой тональности, если бы мэрия попыталась предварительно обсудить этот вопрос с горожанами. Тогда все подозрения и сомнения не были бы такими острыми и эмоциональными», - сказал он.

Не согласен Магомедов и с тем, что не имеет значения стоимость паркоматов в 1 миллион рублей, даже если их покупает концессионер, а не город. «Повышенные расходы концессионера используются в финансовой модели концессии и являются обоснованием низкой доли города в концессии (20% в первые 3 года, 30% в последующие 7 лет). Это своеобразное очковтирательство для горожан», - сказал Арсен Магомедов.

25 марта в Махачкале начали работать платные парковки. Транспортную нагрузку на центр города давно следует снизить, но теперь автовладельцы будут парковаться между домами и во дворах, а кроме того, не полностью проработаны вопросы оплаты за парковку, указали активисты движения "Город наш" и жители Махачкалы.

Условия парковок вызвали недовольство горожан

Некоторые жители Махачкалы поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими мыслями о платных парковках в городе. «Как будет учитываться льготная категория граждан, например, у кого четверо детей, или я проживаю на этой улице? Эти моменты не разъяснены. На нашей улице поставили знак платной парковки, что мне делать, чтобы бесплатно оставлять машину?» - задался вопросом Мурад.

«У нашей семьи нет автомобиля, мы с мужем по выходным приезжаем на центральный рынок за продуктами. Обратно заказываем такси. Там невозможно подъехать из-за стоящих в два ряда машин. Не думаю, что все они платят за парковку. Приходится с сумками идти десятки метров, чтобы сесть на такси», - пожаловалась Зайнаб.

Житель Махачкалы Ибрагим рассказал, что работает в офисе на улице, на которой сделали платную парковку. "Машина стоит весь рабочий день. Это примерно 8 часов. Умножить на 50 рублей в час, получается 400 рублей в сутки. Это огромная сумма. Рядом бесплатно припарковаться практически негде, это большая проблема", - рассказал он.

«Я часто ставлю машину возле рынка и улицах, где обозначены платные парковки. Никогда ее не оплачивала, никакой штраф за это не приходил», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» махачкалинка Аминат.

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