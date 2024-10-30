Голубев уточнил число сбитых в Ростовской области дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Неклиновском районе, по уточненным данным губернатора, сбиты не четыре, а семь беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 04 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что четыре беспилотника самолетного типа сбиты военными в Неклиновском районе. Он добавил, что военные "продолжают работу", а последствия атаки уточняются.

В Неклиновском районе уничтожено семь беспилотников самолетного типа, сообщил в 06.05 мск в своем телеграм-канале Василий Голубев. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

Напомним, территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 23 октября были сбиты четыре БПЛА, а 25 октября - малоразмерный воздушный шар, запущенный со стороны Украины.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.