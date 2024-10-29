Дагестанский блогер извинился перед мусульманами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Извинения редакции газеты "Ас-салам" и всем мусульманам принес дагестанский блогер, который, рекламируя магазин, сжег и растоптал печатное издание. Редакция потребовала привлечь участников ролика к ответственности и призвала отказаться от покупок в этом магазине.

Извинения мусульманам и редакции газеты "Ас-салам" принес дагестанский блогер. "Хочу извиниться перед редакторами, перед всеми, кто имеет отношение к этой газете, ко всем мусульманам. Хочу попросить прощения", - заявил он. По его словам, когда он пришел в магазин для съемок видео, ему дали газету "Ас-салам", но он отказался использовать ее, так как это исламская газета. Газету заменили, но во время съемок ее могли случайно взять. "Я как мусульманин не мог специально вот так принижать эту газету", - заявил он на видео, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале "Махач, че стало?".

При этом на видео, которое стало поводом для извинений, блогер зачитывает несколько фраз из газеты, ее название приведено на ролике крупным планом. После этого он сжигает газету на тротуаре и топчет ее ногами, а девушка и сам блогер обещают подарить "шубу и кожаную куртку". Также слышен смех блогера и визг девушки, когда горящая газета полетела в ее сторону, следует из видеоролика, который опубликовал Telegram-канал "Дагестанские известия".

Редакция газеты потребовала расследовать случившееся и призвала дагестанцев не делать покупок в магазинах, которые рекламировались в этом ролике. "Мы расцениваем это как надругательство над священными текстами, над религиозными чувствами мусульман. И это происходит в Дагестане! Мы категорически осуждаем подобные выходки и обращаемся в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности виновных по всей строгости закона", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале издания. Редакция также призвала всех мусульман игнорировать магазины, которые рекламировались в этом ролике, "не покупать в них ничего и не продавать им ничего".

Всероссийская духовно-просветительская газета "Ас-салам" издаётся с 1994 года. Выходит на 13 языках: русском, аварском, татарском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лезгинском, табасаранском, лакском, башкирском, английском, турецком, таджикском, говорится на сайте издания.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве выходец из Дагестана Хавиер Ярмагомедов принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Силовики задержали Ярмагомедова, он арестован по обвинению в оскорблении чувств верующих и в обороте детской порнографии.

В последние годы дела по статье об оскорблении чувств верующих возбуждаются все чаще и по ним часто назначают максимальное наказание, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.