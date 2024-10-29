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17:43, 29 октября 2024

Дагестанский блогер извинился перед мусульманами

Блогер, который сжег газету "Ас-салам" в рекламных целях, принес свои извинения. Cкриншот видео от 29 октября 2024 года, Телеграм-канал "Дагестанские известия"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Извинения редакции газеты "Ас-салам" и всем мусульманам принес дагестанский блогер, который, рекламируя магазин, сжег и растоптал печатное издание. Редакция потребовала привлечь участников ролика к ответственности и призвала отказаться от покупок в этом магазине.

Извинения мусульманам и редакции газеты "Ас-салам" принес дагестанский блогер. "Хочу извиниться перед редакторами, перед всеми, кто имеет отношение к этой газете, ко всем мусульманам. Хочу попросить прощения", - заявил он. По его словам, когда он пришел в магазин для съемок видео, ему дали газету "Ас-салам", но он отказался использовать ее, так как это исламская газета. Газету заменили, но во время съемок ее могли случайно взять. "Я как мусульманин не мог специально вот так принижать эту газету", - заявил он на видео, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале "Махач, че стало?".

При этом на видео, которое стало поводом для извинений, блогер зачитывает несколько фраз из газеты, ее название приведено на ролике крупным планом. После этого он сжигает газету на тротуаре и топчет ее ногами, а девушка и сам блогер обещают подарить "шубу и кожаную куртку". Также слышен смех блогера и визг девушки, когда горящая газета полетела в ее сторону, следует из видеоролика, который опубликовал Telegram-канал "Дагестанские известия".

Редакция газеты потребовала расследовать случившееся и призвала дагестанцев не делать покупок в магазинах, которые рекламировались в этом ролике.  "Мы расцениваем это как надругательство над священными текстами, над религиозными чувствами мусульман. И это происходит в Дагестане! Мы категорически осуждаем подобные выходки и обращаемся в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности виновных по всей строгости закона", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале издания. Редакция также призвала всех мусульман игнорировать магазины, которые рекламировались в этом ролике, "не покупать в них ничего и не продавать им ничего".

Всероссийская духовно-просветительская газета "Ас-салам" издаётся с 1994 года. Выходит на 13 языках: русском, аварском, татарском, азербайджанском, даргинском, кумыкском, лезгинском, табасаранском, лакском, башкирском, английском, турецком, таджикском, говорится на сайте издания.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве выходец из Дагестана Хавиер Ярмагомедов принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Силовики задержали Ярмагомедова, он арестован по обвинению в оскорблении чувств верующих и в обороте детской порнографии. 

В последние годы дела по статье об оскорблении чувств верующих возбуждаются все чаще и по ним часто назначают максимальное наказание, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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Автор: "Кавказский узел"

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