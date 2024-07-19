Блогер Ярмагомедов арестован на два месяца

19 июля 2024, 20:15

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Уроженец Дагестана Хавиер Ярмагомедов, растоптавший православный крест в прямом эфире, арестован судом в Москве по обвинению в оскорблении чувств верующих и обороте детской порнографии.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве выходец из Дагестана Хавиер Ярмагомедов принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Силовики задержали Ярмагомедова по обвинению в оскорблении чувств верующих. Сегодня стало известно, что ему добавлено обвинение в обороте детской порнографии.

О том, что Хавиер Ярмагомедов взят под стражу, сообщил сегодня московский Следком в своем Telegram-канале. "По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Решение об аресте Ярмагомедова вынес Дорогомиловский суд Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

“Обвиняемый, работающий в должности охранника ЧОП «Альтаир», находясь в помещении столичной школы, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимая все на камеру и транслируя в прямом эфире (...) Кроме того, как впоследствии установило следствие, он распространял в мессенджере видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”, - говорится в публикации.

Ярмагомедов арестован на два месяца, до 17 сентября, отмечается в сообщении суда. В пресс-службе суда не уточнили, какую позицию относительно обвинений уроженец Дагестана выразил во время заседания.

В последние годы дела по статье об оскорблении чувств верующих возбуждаются все чаще и по ним часто назначают максимальное наказание, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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