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19 июля 2024, 11:45

Ярмагомедову добавлено обвинение по статье о детской порнографии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогеру из Дагестана Хавиеру Ярмагомедову, задержанному по делу об оскорблении чувств верующих за глумление над христианским крестом в прямом эфире, добавлено обвинение в обороте детской порнографии, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве выходец из Дагестана Хавиер Ярмагомедов принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Силовики задержали Ярмагомедова по обвинению в оскорблении чувств верующих.

Обвинение Ярмагомедова, растоптавшего православный крест в прямом эфире, в оскорблении чувств верующих соответствует тенденции последних лет, по таким делам часто назначают максимальное наказание, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Следователи, изучив телефон блогера, обвиняемого в оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ), нашли в нем фото и видео-материалы, которые, согласно выводу судебной экспертизы, являются детской порнографией. В результате возбуждено уголовное дело по статье об обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетние (часть 2 статьи 242.1 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома России по Москве. 

Уроженцу Республики Дагестан предъявлено обвинение по двум статьям. "Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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Примечание:

"Осетинские журналисты сочли надуманной проблему никабов", "Российский блогер извинился за оскорбление азербайджанцев", "Хаджимурад Ханов арестован на два месяца". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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  • Родные Заура Магомедова заявили о фальсификации улик

    Силовики подбросили улики при обыске в доме строителя Заура Магомедова, обвиняемого в причастности к атаке боевиков в Дербенте и Махачкале, заявили его родные. Заключение по итогам визита к Магомедову в СИЗО, в ходе которого он рассказал о пытках, отправлено в прокуратуру, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

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