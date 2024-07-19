Юристы оценили перспективы дела блогера Ярмагомедова

19 июля 2024, 00:57

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Обвинение уроженца Дагестана Хавиера Ярмагомедова, растоптавшего православный крест в прямом эфире, в оскорблении чувств верующих соответствует тенденции последних лет, по таким делам часто назначают максимальное наказание, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве выходец из Дагестана Хавиер Ярмагомедов принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Силовики задержали Ярмагомедова по обвинению в оскорблении чувств верующих.

По делам об оскорблении чувств верующих в последние годы сложилась практика назначения максимально возможного наказания, указала юрист ЦЗПЧ "Мемориал" (признан иностранным агентом).

"Правоприменительная практика последних лет идет по пути максимально жесткой квалификации случаев осквернения предметов религиозного почитания. Фактически административный и уголовный составы в таких ситуациях разграничиваются, исходя из субъективной стороны содеянного, умысла, намерений и целей лица, совершившего деяние. Если они направлены только на предмет религиозного культа, то это подпадает под административную ответственность, если целью является оскорбить чувства верующих – под уголовную", - сказала она "Кавказскому узлу".

Попытка испортить или уничтожить религиозную атрибутику уже является достаточным поводом для уголовного дела. "Нарушением закона является не любое негативное по посылу действие с религиозной атрибутикой, а порча, уничтожение, действие оскверняющего характера или оскорбляющего чувства верующих", - объяснила юрист. При этом она не исключает, что публичные извинения блогера могут "повлиять на то, какое наказание будет назначено".

Действия, подобные тем, что продемонстрировал Ярмагомедов, чаще всего квалифицируются по уголовной статье об оскорблении чувств верующих, подтвердила юрист Светлана Кузеванова.

"Осуждаемые светским и религиозным обществом действия с крестом, действия в храмах и на других религиозных объектах, чаще всего квалифицируются по уголовной статье об оскорблении чувств верующих. Если же видео о том, как совершаются эти действия, распространяется в сети (чаще всего теми, кто их и совершает), тогда может быть квалификация в качестве административного правонарушения - выражение явного неуважения к обществу. Это разновидность мелкого хулиганства", - сказала она "Кавказскому узлу".

Кузеванова полагает, что извинения вряд ли помогут блогеру. "Публичные извинения практикуются активно как самостоятельный вид порицания или наказания. Это не влияет обычно ни на квалификацию дела, ни на тяжесть назначенного штрафа или срока", - считает она.

Глава исследовательского центра "Сова" (признан иностранным агентом) Александр Верховский обратил внимание, что мотивы поступка блогера не очевидны. Он не исключает, что за действиями Ярмагомедова стояло лишь стремление привлечь внимание к своей персоне, а не религиозная ненависть.

"Точно знать посыл этих действий мы не можем, это можно будет узнать из показаний блогера. Но и в этом случае есть вероятность, что он свои действия объяснит так, как ему посоветует адвокат, чтобы избежать строгого наказания. То есть мы до конца не сможем быть уверены, почему он поступил таким образом", - сказал он "Кавказскому узлу".

По словам Верховского, в последнее время действия такого рода все чаще становятся поводом для задержания и уголовного преследования людей.

"Может показаться, что участились сами случаи совершения таких действий, но, как мне кажется, участилась ловля из-за подобных поступков. Стали тщательнее отслеживать и выявлять людей, совершающих такие действия с использованием религиозной атрибутики. И чаще всего подобные действия квалифицируют как оскорбление чувств верующих", - заключил он.

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