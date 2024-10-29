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14:50, 29 октября 2024

Военный из Кизляра убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Пупков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1080 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 27 октября официально признаны  убитыми как минимум 1079 бойцов из Дагестана.

Дмитрий Пупков убит в военной операции на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Кизляра в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе, где учился убитый. Подробности о нем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1080 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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