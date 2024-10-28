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17:50, 28 октября 2024

Житель Ингушетии заподозрен в пособничестве боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали жителя Ингушетии, подозреваемого в пособничестве участникам нападений на силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта в ходе контртеррористической операции в Карабулаке силовики убили шесть человек – по данным источников, были убиты Амирхан Гуражев, Зелимхан Цуроев, Магомед Баркинхоев, Тагир Цуроев, Микаил Тутаев и Берс Чемурзиев. Силовики объявили убитых боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

"Кавказский узел" подготовил справку об этих событиях "Как проходила спецоперация в Карабулаке".

Сотрудники ЦПЭ совместно с оперативниками УФСБ установили местонахождение и задержали жителя Ингушетии 1997 года рождения, который находился в розыске с февраля 2024 года "за пособничество в совершении особо тяжких преступлений", сообщило сегодня МВД по Ингушетии.

"Мужчине инкриминируется активное участие в деятельности незаконного вооружённого формирования, члены которого в марте и апреле 2023 года совершили в Ингушетии три нападения на сотрудников органов внутренних дел. Одно из преступлений произошло в ночь с 5 на 6 апреля на территории Малгобекского района", - говорится в публикации.

Мужчина подозревается по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в террористической организации) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 (пособничество в участии в незаконном вооруженном формировании) УК РФ. "До избрания меры пресечения фигурант был задержан […] и водворён в изолятор временного содержания", - сообщило МВД.

Напомним, 28 марта 2023 года произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте.

7 апреля 2023 года один из них сдался полиции, а 8 апреля был задержан еще один разыскиваемый. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. Подробности серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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Автор: "Кавказский узел"

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