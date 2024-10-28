Акция в поддержку Гаджиева вызвала повышенный интерес махачкалинцев

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Одиночный пикет журналиста Магомеда Магомедова в поддержку Абдулмумина Гаджиева привлек повышенное внимание прохожих в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня такой пикет провел на традиционном месте (пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Пикет Магомедова привлек повышенное внимание прохожих

Пикет прошёл спокойно, сообщил после акции корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. «Внимание полиции было минимальным. Пришли полицейские, проверили документы, записали данные, пожелали удачи и ушли», - сказал он.

По его словам, прохожие и проезжавшие водители выражали поддержку пикетчику. «Внимание общественности было повышенным. Люди подходили, здоровались, высказывали слова поддержки. Одна маленькая девочка подарила ручку в знак поддержки. Один из прохожих в разговоре показал, что в курсе новостей, пожелал удачи, надеясь, что скоро обрадуемся освобождению Абдулмумина. Кроме этого, была и группа поддержки: журналисты, отец Гаджиева», - рассказал Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. 23 октября в суде апелляционной инстанции прокурор предложил смягчить наказание осужденным и снять с них обвинения, относящиеся к событиям 2009-2014 годов.

Предложение прокурора смягчить обвинение связано с истечением срока давности

Предложение прокурора убрать часть обвинения, которая относится к периоду 2009-2014 годов, связано с истечением срока давности, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Ашот Норвардян. "По тяжким преступлениям он составляет 10 лет. И эти эпизоды заканчивались маем 2014 года.Таким образом, в мае этого года срок давности завершился", - сказал адвокат.

По его словам, это обычная практика, когда при снятии некоторой части обвинения решение об уменьшении срока наказания оставляется на усмотрение суда. «По этим обвинениям каждому из осужденных дали по пять - пять с половиной лет. Но это не значит, что именно на этот срок будет уменьшено наказание», - пояснил Норвардян.

Он отметил, что эпизоды 2009-2014 годов были связаны не с финансированием террористических организаций, а с участием в таких организациях. "Которых уже давно в реальности нет", - сказал Норвардян.

Адвокат воздержался от того, чтобы считать это победой защиты. «Просто истёк срок давности. В идеале мы хотели бы добиться оправдания Гаджиева», - сказал он.

Напомним, один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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