Более 90 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 91-го автомобиля ожидают разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась пробка из 135 автомобилей, водители которых ожидали разрешения на выезд в Грузию.

На 06.27 мск разрешения на выезд в Грузию на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 91 автомобиля, указано на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, на "Верхнем Ларсе" 21 октября скопилась очередь из 118 автомобилей. Водители рассказали в соцсети, что ситуация на перевале не мешает движению транспорта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.