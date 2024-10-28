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06:34, 28 октября 2024

Более 90 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 91-го автомобиля ожидают разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась пробка из 135 автомобилей, водители которых ожидали разрешения на выезд в Грузию.

На 06.27 мск разрешения на выезд в Грузию на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 91 автомобиля, указано на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, на "Верхнем Ларсе" 21 октября скопилась очередь из 118 автомобилей. Водители рассказали в соцсети, что ситуация на перевале не мешает движению транспорта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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