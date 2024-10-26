Более 130 машин ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"

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Водители 135 автомобилей ожидают разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 06.40 мск разрешения на выезд в Грузию на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 135 автомобилей.

Ситуация на "Верхнем Ларсе" водители и пассажиры обсуждают в телеграм-канале "Верхний Ларс. Чат". "Как обстановка сейчас на границе в сторону Грузии?" – спросила сегодня в 05.20 мск Алена Николаевна.

"В сторону Казбеги туманы, а так хорошо – из Грузии в Россию пробок нет", – ответил ей пользователь с ником AI.

Отчёт. Россия – 50 минут. Нейтральная зона – 5 минут. Сакартвело – 5 минут", – написал Maxim Omelyanyuk.

"Кавказский узел" также писал, что 21 октября на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из 118 автомобилей. Водители рассказали в соцсети, что ситуация на перевале не мешает движению транспорта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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