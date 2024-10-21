Более 100 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"

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118 автомобилей стоят в пробке на контроль-пропускном пункте "Верхний Ларс", водители ожидают разрешения на выезд из Северной Осетии в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", утром 20 октября на пункте пропуска "Верхний Ларс" на выезд в Грузию образовалась пробка из более 100 автомобилей.

По данным на 05.00 мск сегодня, 21 октября разрешения на выезд в Грузию через КПП "Верхний Ларс" ожидает 118 автомобилей, следует из информации, опубликованной на сайте центра организации движения Северной Осетии.

Вечером 20 октября пользователи паблика "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что ситуация на перевале не мешает движению транспорта.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируются осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +3 градуса, скорость ветра составляет 2 метра в секунду. В ночь на 22 октября также ожидаются осадки, температура воздуха понизится до -1 градуса, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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