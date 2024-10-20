Пробка из более 100 автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"

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Водители 121-го автомобиля ожидают разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 10.15 мск разрешения на выезд в Грузию на КПП "Верхний Ларс" ожидают водители 121-го автомобиля.

В паблике "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте" водители и пассажиры машин, находящихся в очереди на "Верхнем Ларсе", рассказали, что ночью минусовая температура, пункт пропуска работает в штатном режиме, 18 октября на границе Грузии и России выпал снег. Они дали рекомендацию тем, кто собирается ехать в Грузию, сменить шины на зимние.

"Кавказский узел" также писал, что 17 августа на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из 2789 автомобилей. Водители и пассажиры рассказали, что прохождения российско-грузинской границы более всего приходится ожидать на нейтральной территории, в то время как ожидание на самих пунктах пропуска составляло около часа.

Ранее, 28 июля, глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на КПП "Верхний Ларс" возникли пробки из-за того, что произошел сбой в системе электронной очереди, в тот же день стало известно о большом заторе на пункте пропуска.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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