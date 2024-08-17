Водители рассказали о ситуации на КПП "Верхний Ларс"

17 августа 2024, 11:36

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Прохождения российско-грузинской границы более всего приходится ожидать на нейтральной территории, в то время как ожидание на самих пунктах пропуска составляет около часа, рассказали в сети водители и пассажиры автомобилей. Проезда через границу на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают 2789 автомобилей, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", утром 15 августа проезда через границу на КПП "Верхней Ларс" в Северной Осетии ожидали водители около 3600 автомобилей.

28 июля глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на КПП "Верхний Ларс" возникли пробки из-за того, что произошел сбой в системе электронной очереди, в тот же день стало известно о большом заторе на пункте пропуска.

Во время прохождения российско-грузинской границы более всего приходится стоять на нейтральной территории, рассказали водители и пассажиры автомобилей в паблике "Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня проехали две таможни Россия – Грузия. Плюс нейтралка за три часа", – написала Светлана Тришина.

"Грузию прошли быстро (30 минут), нейтралка стоит", – отметила Елена Шеина.

"Удивительная ситуация складывается на нейтралке. Из Грузии в Россию, во втором туннеле наглухо перекрывают движение встречкой. Фуры не могут проехать, никто не сдаёт назад. Ждём окно в движении в сторону Грузии. Но пока часть легковых заезжает в свою полосу, другие едут второй волной. Водители бегают, просят сдвинутся хоть немного, чтобы запустить "ещё две, и поедем", а там и ещё пять заехало", – рассказала Маруся Иванова.

"После грузинского КПП мертво стоим", – отметил пользователь с ником Влад На.

"Заехали на российский КПП в 10.06 мск, выехали из грузинского КПП в 13.43 мск. Прошли за 1 час 13 минут. Остальное – нейтралка и грузинский КПП", – написала Ирина Яковлева.

Ситуацию с пробкой на российско-грузинской границе водители и пассажиры также обсуждают в телеграм-канале "Верхний Ларс".

"В 08.00 утра встали в пробку на грузинской стороне, сейчас метров 500 до российского КПП", – написал сегодня в 10.44 мск Dmitry.

"Границу с Грузией прошли за 45 минут, зато уже час стоим на нейтралке", – отметила Виктория.

"Границу грузинскую прошли очень быстро. Сейчас зато стоим на нейтралке", – указала также Ekaterina Batueva.

"В сторону российского КПП осталось около 800 метров, и вот уже больше чем полтора часа стоим", – пожаловалась Анаит.

На 11.30 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на пересечение границы с Грузией ожидают водители 2789 автомобилей, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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