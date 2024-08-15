15 августа 2024, 08:07

Около 3600 автомобилей ожидает проезда через границу на "Верхнем Ларсе"

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На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 3627 автомобилей. Некоторые из них в соцсети рассказали, что стоять в пробке приходится не менее двух часов.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на КПП "Верхний Ларс" возникли пробки из-за того, что произошел сбой в системе электронной очереди, в тот же день стало известно о большом заторе на пункте пропуска. На 6 августа разрешение на проезд через КПП "Верхний Ларс" ожидали свыше 4300 автомобилей.

6 августа были сняты все ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, введенные ранее из-за ремонтных работ на территории Грузии.

На 08.05 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на пересечение границы с Грузией ожидают водители 3627 автомобилей, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Водители и пассажиры, которые находятся в пробке, рассказали сегодня в паблике "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте", что дольше всего пришлось ожидать прохождения нейтральной зоны.

"Российскую КПП прошел за 10 минут и встал в пробку на нейтралке", – отметил Rus Tam.

"Прошли границу РФ за 20 минут. Встали в нейтралке. 05.18", – написала Милена Колорист.

"Грузинскую сторону за два часа прошли", – поделился Владимир Титов.

"За 40 минут прошли грузинскую сторону", – написала Adel.

"На прохождение обеих границ ушло один час 20 минут", – отметила Диана Етумян.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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