Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

06 августа 2024, 13:44

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Сняты ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, введенные ранее из-за ремонтных работ на территории Грузии, сообщили сегодня в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью власти Северной Осетии отчитались, что раздали питьевую воду водителям, ожидающим разрешения на проезд через КПП "Верхний Ларс". В очереди на выезд в Грузию находилось свыше 4300 автомобилей.

Выезд по Военно-Грузинской дороге из России в Грузию ранее был закрыт в связи с ремонтными работами на КПП на территории Грузии.

На Военно-Грузинской дороге отменены все ограничения на движение транспорта, введенные ранее из-за ремонтных работ на территории Грузии, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в обоих направлениях", – сказано в телеграм-канале ведомства.

На 13.40 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители 4193 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло пояснил, что пробки на КПП "Верхний Ларс" возникли из-за сбоя в системе электронной очереди.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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