Очередь к границе с Грузией. Фото "Кавказского узла".

28 июля 2024, 09:46

Пробка из более 2700 автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"

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Водители более 2700 машин ожидают разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Ожидание в очереди составляет не менее четырех часов, сообщили они в соцсети.

По данным центра управления дорожным движением Северной Осетии, на пункте пропуска "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге скопилась очередь из 2703 автомобилей.

Водители машин и пассажиры, ожидающие разрешения на проезд через российско-грузинскую границу, пожаловались в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" (Крестовый перевал)", что ожидание в очереди составляет несколько часов.

"Подскажите, пробка есть из Грузии? Стоите или едете?" – спросила Оксана Четина.

"Пробка есть и еще какая", – ответила ей сегодня в 05.14 мск Елизавета Сенина.

"Около шести часов провели в нейтральной зоне вместе с грузинской таможней, на самой таможне – четыре часа", – написал Зелимхан Сайтиев.

"Оксана, от начала пробки из Грузии до окончания российской – четыре часа", – уточнил также Максим Речмедин.

На КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии возникли пробки из-за того, что произошел сбой в системе электронной очереди, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он потребовал от подчиненных устранить заторы.

"Проблема возникла в организационных моментах, в которые вмешались некоторые обстоятельства – как объективные, так и субъективные. Для непрерывной и равномерной подачи транспортных средств считаю необходимым приостановить пока заблаговременную запись автотранспорта в электронную очередь", – привел 24 июля слова Меняйло информационный сайт "Основа".

Сбой произошел в организации взаимодействия и управления транспортными потоками, добавил глава Северной Осетии.

Через российско-грузинскую границу ежедневно убывает в среднем 500 грузовиков, прибывает – 550, передал на своем сайте 24 июля телеканал "Осетия Ырыстон".

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из 2505 автомобилей. Водители и пассажиры тогда отметили, что долго ожидать пропуска через границу не приходится.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Примечание:

"Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию", "Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс".

Автор: "Кавказский узел"

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