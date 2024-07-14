Более 2500 машин скопилось в очереди на Военно-Грузинской дороге

14 июля 2024, 12:01

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На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась очередь из 2505 автомобилей, водители которых ожидают разрешения на выезд в Грузию.

В очереди перед пропускным пунктом "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилось 2505 автомобилей, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии.

На КПП "Верхний Ларс" скопление машин, однако долго ожидать пропуска через границу не приходится, сообщили водители и пассажиры в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)".

"Подъехали к границе в 06.30. Сразу заехали под шлагбаум. За 45 минут проехали один досмотр", – написала Анна Гирняк.

"В сторону России проехали за час все пункты. В Грузию, думаю, часа на два стоят", – отметила Oksana Pankrateva.

"Прошли и Грузию, и Россию быстро, все работает", – поделилась Ольга Абрамова.

О пробках на российско-грузинской границы также сообщили пользователи в телеграм-канале "Верхний Ларс".

"Как там с пробками на Верхнем Ларсе?" – спросила Надия.

"40 минут", – ответил ей пользователь с ником L.

"Проходили с Грузии в Россию, прошли быстро, в сторону Грузии была пробка, часа на два", – отметил Dmitriy.

На 12.00 мск на сайте управления МЧС по Северной Осетии нет сообщений о введении ограничений на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге.

"Кавказский узел" также писал, что 8 мая перед "Верхним Ларсом" образовалась очередь из 615 большегрузов. 7 мая дорога была закрыта для движения транспорта из-за схода лавины, после расчистки трассы движение было восстановлено.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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