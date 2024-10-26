Оппозиционерка госпитализирована после нападения на участке в Тбилиси

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Травмы головы и живота получила представитель оппозиционной коалиции "Единство ради спасения Грузии" Мариам Долидзе во время нападения на избирательном участке в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят выборы в парламент. Наблюдатели сообщили о нарушениях на участках в Тбилиси и Батуми, а на участке № 69 в Марнеули, где зафиксирован вброс бюллетеней, избирком аннулировал результаты голосования. Наблюдатели в Грузии подали более 30 жалоб на нарушения в ходе голосования на парламентских выборах, в числе которых нарушения тайны голосования, препятствия мониторингу и случаи выдачи избирателю больше одного бюллетеня. Помощь врачей потребовалась пострадавшим в результате драки на избирательном участке в грузинском селе Кызыладжло.

Пять оппозиционных партий и альянсов могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

В Тбилиси госпитализирована представитель оппозиционной коалиции "Единство ради спасения Грузии" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", а также ряд независимых политиков) Мариам Долидзе с травмами в области головы и живота. На избирательном участке №9 Исанского избирательного округа на нее напали нетрезвые люди и физически расправились.

"С ней физически расправились после того, как она призвала нетрезвых людей выйти с территории избирательного участка, что отвечает требованиям закона", - говорится в сообщении коалиции, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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