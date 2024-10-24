Грузинские аналитики предупредили об опасности применения админресурса на выборах

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На выборах в парламент Грузии, запланированных на 26 октября, впервые будет использоваться электронное голосование. Эта технология исключает возможность подделки голосов с использованием чужих документов, однако власти страны в преддверии выборов предприняли ряд шагов, в том числе с использованием административного ресурса, чтобы обеспечить своим сторонникам победу.

Как информировал "Кавказский узел", ранее активисты и правозащитники заявили, что у избирателей в Грузии будто бы отнимаются удостоверения личности, они заявили, что документы могут быть использованы для махинаций во время голосования на выборах в парламент. 22 октября правозащитники заявили, что в Грузии зафиксирован 1641 случай подкупа избирателей и 1644 случая воздействия на волеизъявление избирателей, что следственная служба и прокуратура не расследуют эти нарушения. 24 октября стало известно, что в Тбилиси подвергся нападению оппозиционный депутат.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия" заявила о четырех видах использования административного ресурса на предстоящих парламентских выборах 26 октября – правового, исполнительного, институционального и финансового.

Выявлено восемь нарушений правового характера, среди которых – принятие закона "О прозрачности иностранного влияния", изменения в Избирательный кодекс – относительно правил избрания председателя Центральной избирательной комиссии и других ее членов, на так называемой "профессиональной основе", которые не выдвинуты политическими партиями; отмена гендерной квоты в списках кандидатов в депутаты от партий, сказано в сообщении НПО, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

По чужим документам на участке можно проголосовать, если не будет тщательного наблюдения

Также выявлено восемь нарушений, связанных с действиями исполнительной власти, среди которых – незаконное решение Антикоррупционного бюро о признании НПО субъекта с избирательной целью, что лишило права проводить мониторинг выборов; преследование критически настроенных СМИ со стороны Национальной комиссии по коммуникациям, которая по разным причинам неоднократно признавала нарушителями законодательства критически настроенных к властям телекомпании – "Мтавари архи", "Формула" и "Пирвели"; нападения сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" на представителей оппозиционных партий; оказание давления на избирателей и сбор их личных данных.

НПО заявило, что зафиксировало два случая использования институционального административного ресурса – участие кандидатов в депутаты от "Грузинской мечты" в мероприятиях, финансируемых из государственного или местного бюджетов; мобилизация служащих на предвыборных собраниях правящей партии.

Использование финансовых административных ресурсов в избирательных целях: 12 различных типов масштабных социально-экономических инициатив правительства Грузии и других государственных институтов, можно считать мотивированными к выборам расходами бюджетных средств государственных и муниципальных учреждений, заявили наблюдатели.

"Примеры таких расходов – постановление правительства Грузии, согласно которому из Резервного фонда правительства правительственной администрации было выделено 250 тысяч лари (около 91,9 тысячи долларов) для "признания успешных грузин и продвижения их профессий"; постановление правительства Грузии о выделении муниципалитетам 20 миллионов лари (около 7,4 млн долларов) для финансирования проектов, реализуемых на местах" – сказано в отчете наблюдателей.

Если на избирательном участке не будет наблюдателей и при невнимательности членов комиссии, по чужим документам проголосовать будет можно и маркирование не станет препятствием, заявил представитель НПО "Международная прозрачность – Грузия", бывший заместитель министра юстиции Грузии Александр Барамидзе. "Это называется "карусель", и она бывает и очень часто", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На выборах впервые будут задействованы электронные технологии голосования, и оно будет абсолютно тайным, ни на одном из его этапов невозможно проследить, как проголосовал избиратель, продолжил Барамидзе.

"Государственная пропаганда этим и занимается – распространяет ложную информацию о том, что "Грузинская мечта" узнает, как проголосовали избиратели, поэтому лучше голосовать за нее. Они просто запугивают людей, которые в этом не разбираются", – считает он.

Барамидзе сообщил, что о давлении и подкупах избирателей зачастую становится известно от них самих, но не все из них готовы сообщить об этом под видеозапись, чаще эти сообщения остаются анонимными, поскольку люди запуганы. У НПО есть региональные офисы в Кутаиси (регион Имерети), Батуми (Аджария), Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) и Зугдиди (регион Самегрело), в которых работают местные жители и к ним обращается население. Наибольшее давление на избирателей происходит в регионе Самцхе-Джавахети, компактно населенном этническими армянами. При этом, в регионах давление на избирателей больше, чем в больших городах.

Давление властей на избирателей в провинции сильнее, чем в Тбилиси

В регионах люди больше зависят от местной власти, чем в столице, пояснила представитель неправительственной организации "Новое поколение для демократической Грузии" Наталья Хохиашвили.

"В Тбилиси люди более свободные, они независимо от власти имеют работу и доходы, занимаются бизнесом. В регионах местные власти оказывают больше влияния на жителей, тем более, в местах компактного проживания этнических меньшинств. Там больше всегда голосуют за правящую партию", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, НПО не зафиксировала такие нарушения, как подкуп избирателей или оказание давления на госслужащих. "Я сама госслужащая и на меня давление никто не оказывает", – пояснила аналитик.

Хохиашвили также исключила вероятность голосования на выборах по чужим документам, поскольку перед голосованием избирателю наносится на палец маркировка. "Если эти государственные служащие сторонники властей тогда почему у них забирают удостоверение личности? Изъятие удостоверение личности и не возвращение их могут иметь только одну цель – чтобы оппозиционно настроенные люди не смогли прийти на выборы и проголосовать. Вместо них никто не сможет прийти проголосовать на выборах. Это исключено. Единственное, чем можно объяснить инциденты с удостоверениями личности – партии практикуют сбор данных своих сторонников, могут на это время забрать удостоверение личности чтобы переписать данные и через день-два вернуть или просто переписать их личные номера", – считает Хохиашвили.

База сторонников партий происходит на основании документов – проверяют существование человека, уточнила она.

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