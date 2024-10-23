Активисты призвали Центризбирком Грузии обеспечить возможности для наблюдения за выборами

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Неправительственные организации призвали Центризбирком Грузии предоставить возможность наблюдателям свободно передвигаться у столов, где будет проводиться регистрация избирателей, чтобы не допустить нарушений.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии наблюдатели зафиксировали 1641 случай подкупа избирателей и 1644 случая воздействия на волеизъявление избирателей, при этом следственная служба и прокуратура не расследуют эти нарушения и не представляют общественности информации по ним, заявила представитель наблюдательной миссии "Мой голос" Лонда Толорая.

Неправительственные организации, среди которых «Международное общество справедливых выборов и демократии», «Ассоциация молодых юристов» призвали избирательную администрацию расположить столы, за которыми будет вестись регистрация избирателей, таким образом, чтобы наблюдатели могли беспрепятственно могли передвигаться перед столами и за ними.

"Мы призываем избирательную администрацию расположить столы для регистрации избирателей на избирательных участках таким образом, чтобы с учетом стандартов защиты персональных данных избирателей, все уполномоченные лица могли беспрепятственно перемещаться как впереди, так и позади столов. Этот призыв связан с тем, что из практики в прошлом, когда на выборах в разные годы на ряде избирательных участках, столы регистраторов избирателей располагались настолько близко к стене, что невозможно было полноценно наблюдать за процессом", - говорится в совместном заявлении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла» 23 октября.

НПО отмечают, что на выборах 26 октября будут впервые проведены с использованием электронного голосования. В связи с чем важно, чтобы все процедуры проводились «должным образом» и наблюдатели могли полноценно проводить мониторинг голосования.

При этом, теоретически возможен ряд нарушений: многократное голосование, голосование по доверенности.

"Несмотря на внедрение электронных технологий, подобные нарушения теоретически все еще возможны вследствие ненадлежащего проведения процедуры проверки отметок избирателей, верификации и регистрации. Соответственно, важно, чтобы всем уполномоченным лицам было разрешено полностью и прозрачно контролировать процесс проверки и регистрации избирателей на избирательных участках", - говорится в заявлении НПО.

Напомним, ранее стало известно, что перед выборами у постояльцев и сотрудников дома престарелых в Цнори забрали удостоверения личности, с требованием сдать документы столкнулись и сотрудники клининговой службы в Рустави. Сторонники "Грузинской мечты" и силовики получили задания изымать документы избирателей, заявили оппозиционеры. По их данным, сторонники правящей партии предлагают простым избирателям деньги за удостоверения личности, а от чиновников требуют голосовать за нужных кандидатов. Силовикам следует возбудить уголовное дело о давлении на избирателей, заявил омбудсмен Грузии.

Предстоящие выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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