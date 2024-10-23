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17:27, 23 октября 2024

Соратники Керимли сочли уловкой отсрочку суда по его делу

Али Керимли. Фото https://1news.az/news/20191021051519315-Vnimaniyu-Ali-Kerimli-na-kogo-rabotaet-radikalnaya-oppozitsiya

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судебный процесс по уголовному делу против председателя партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли отложен на полтора месяца, сообщил адвокат. Решение суда политическое и вызвано повышенным международным вниманием к Азербайджану на фоне предстоящей климатической конференции COP29, сочли соратники Керимли.

Как писал "Кавказский узел", судебные слушания по делу лидера партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли в связи с обвинением в клевете были отложены по просьбе истца. Керимли считает, что процесс искусственно затягивается.

Бывший член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Айдын Алиев обвинил лидера этой партии Али Керимли в клевете, подав жалобу в порядке частного уголовного обвинения. Алиев – бывший председатель контрольно-ревизионной комиссии ПНФА, исключенный из партии за переход к провластной общественной деятельности. Керимли связал дело со своей политической деятельностью. Уголовное дело стало элементом преследования оппонентов властей, заявили соратники Керимли и потребовали остановить политические репрессии. Насиминский районный суд Баку 12 сентября принял в производство уголовное дело Али Керимли. 19 сентября он предстал перед судом в качестве обвиняемого в связи с жалобой Айдына Алиева. Адвокат Керимли заявил ходатайство о необоснованности жалобы.

Очередное заседание по делу Керимли должно было назначено на 22 октября. "Заседание должно было начаться вчера (22 октября) в 14.00. Однако утром нам позвонили из суда и сообщили, что слушания не состоятся по просьбе противоположной стороны. Нам сказали, что позднее скажут дату нового заседания и оно состоится через несколько дней, максимум неделю. Однако ближе к вечеру нам из суда сообщили, что заседание назначено на 2 декабря", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Керимли Фахраддин Мехтиев.

В ПНФА считают, что объявление длительного перерыва на процессе имеет политические причины. "Перенос заседания якобы по просьбе частного обвинителя является лишь предлогом. Процесс собираются провести через полтора месяца намеренно, чтобы разбирательство провели после COP29. На это несколько причин. Во-первых, каждое судебное заседание по делу Керимли выливается в массовую протестную акцию перед зданием суда. Очевидно, что властям накануне большого международного саммита не выгодно повышение политической активности протестных граждан. Во-вторых, в канун COP29, когда к Азербайджану повышенное международное внимание, проведение судебного процесса по делу оппозиционного лидера ставит режим в нелепое положение с учетом абсурдности обвинения. Поэтому они перенесли суд на период после завершения COP29, отложив вопрос в «долгий ящик», - прокомментировал решение суда от имени ПНФА глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

14 октября, в день очередного заседания Насиминского райсуда Баку по уголовному делу председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, полиция применила особые меры против собравшихся перед судом сторонников Керимли. В частности, силовики закрыли чайхану, расположенную у здания суда, где собрались сторонники Керимли, а самому политику, обвиняемому в клевете, мешали проводить брифинг для прессы.

В Насиминском районном суде объяснили перенос заседания суда  желанием частного обвинителя.   Частный обвинитель Айдын Алиев оказался недоступен для комментариев.

Ранее Алиев заявил корреспонденту "Кавказского узла" о мотивах подачи жалобы. "Али Керимли обвинил меня в том, что я действовал по указке властей (...) он оклеветал меня", – сказал бывший член ПНФА. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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