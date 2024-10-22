Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

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Фарид Адишеринов убит в боевых действиях, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции власти признали убитыми как минимум 1071 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 21 октября официально сообщалось не менее чем о 1070 бойцах из Дагестана, убитых в военной операции на Украине.

Фарид Адишеринов, уроженец села Газардкам-Казмаляр, убит в боевых действиях, он похоронен в родном селе, сообщила сегодня администрация Магарамкентского района. в своем Telegram-канале.