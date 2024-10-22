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15:27, 22 октября 2024

Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фарид Адишеринов убит в боевых действиях, сообщила администрация Магарамкентского района. С начала военной операции власти признали убитыми как минимум 1071 бойца из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел",  к 21 октября официально сообщалось не менее чем о 1070 бойцах из Дагестана, убитых в военной операции на  Украине.

Фарид Адишеринов, уроженец села Газардкам-Казмаляр, убит в боевых действиях,   он похоронен в родном селе, сообщила сегодня администрация Магарамкентского района. в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1071 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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