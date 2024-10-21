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22:36, 21 октября 2024

Боец из Кизилюрта убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марат Магомедов убит в боевых действиях, сообщила мэрия Кизилюрта. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1070 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", на 20 октября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 1069 бойцов из Дагестана.

Марат Магомедов с 17 мая числился пропавшим без вести, 1 октября стало известно о его смерти. Сегодня боец был похоронен, сообщила администрация Кизилюрта. Посмертно награжден Орденом Мужества. У Магомедова остались жена и двое детей, говорится в Telegram-канале мэрии. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1069 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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