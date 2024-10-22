ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал обоснованными жалобы 107 физических лиц и организаций, в том числе "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"*, установив, что их включение в реестр иноагентов нарушило право на свободу выражения мнений и свободу союзов.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что события, на которые жалуются заявители, произошли до 16 марта 2022 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации 107 российским некоммерческим организациям (НКО) и физлицам, внесенным ранее Минюстом России в реестр иноагентов, сообщается в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте суда.

"Россия должна выплатить заявителям суммы от 5500 до 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также различные другие суммы в качестве компенсации материального ущерба, расходов и издержек", – сказано в пресс-релизе.

Компенсации назначены "Международному Мемориалу"* и "Правозащитному центру Мемориал"*, а также журналистам, правозащитникам, экологом и наблюдателям на выборах. Заявили пожаловались, что внесение их в реестр иноагентов ограничило их в правах, что является нарушением статьи 10 (свобода выражения мнений) и 11 (свобода ассоциаций) Европейской конвенции по правам человека. Также они указали, что закон об "иноагентах" в России носит клеймящий характер, и что власти его приняли, чтобы использовать против своих оппонентов и критиков.

Напомним, после ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека (ЦПЗЧ) "Мемориал"**. Минюст включил ЦПЗЧ "Мемориал"** в реестр иностранных агентов.

В октябре 2022 года "Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов"* на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, отметили тогда правозащитники.

Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* Правозащитный центр "Мемориал" и "Международный Мемориал" внесены Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидированы по решению судов.

** включено в реестр иностранных агентов.

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